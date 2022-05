Za hosty trenér Ondřej Králíček: „Čekal nás soupeř, který je na tom podobně špatně, jako my. Procházíme si herní krizí, naše hra je strohá a bez nápadu. Pořád dokola nás trápí naše osobní chyby a nepřesnost v koncovce. Dnešní utkání bylo hodně důrazné a málo fotbalové. Bělá na rozdíl od nás proměnila svoje šance. Výsledek je pro nás krutý.“

Za domácí předseda klubu Poličanský:

„Dnes všechno dopadlo velice dobře. Výhru asi nikdo nečekal. První půle byla vcelku vyrovnaná, s větším počtem gólových šancí na straně Rychnova. Nám však skvěle zachytal gólman Jakubičko nebo-li"Jakubas" a minimálně v první půli je třeba ho vyzdvihnout. Ve 32. minutě se domácí Militký dostal do sóla, překonal i gólmana hostů a poslal domácí do vedení 1:0. O 2 minuty později si na Motejlkův tresťňák naběhl Otmar a hlavou trefil pouze břevno. Ve 40. minutě mohl vedení navýšit Kázmer. Jeho snad 70 metrový únik, gólman hostů vyrazil. Ve 41. minutě mohli hosté vyrovnat. Proti byl ale opět Jakubičko a z dorážky do skoro prázdné brány, trefili hosté břevno. Ve druhém poločase byl obraz hry víceméně stejný. Jen šance dokázali proměnit pouze domácí. V 55. minutě se trefil Šmíd a skóre na konečných 3:0 uzavřel krásným gólem Kázmer. Dnes všechno dopadlo velice dobře. Začalo to krásným počasím, početnou diváckou návštěvou a nakonec výhrou našeho týmu.“

TJ Sokol Ruprechtice – FC Pěnčín 0:2 (0:0)

Trenér Pěnčína Miroslav Procházka: „Trochu bylo trápení. Každý myslel, že týmu ze spodní části tabulky dáme gólů víc. Ale ono to tak není. Neproměňujeme šance, nedáváme góly. V první půli jsme nevyužili tři čtyři stoprocentní šance. Do druhého poločasu nastoupili po zranění nebo nemoci Vrabec a Heinrich. Ti to trochu oživili. Soupeře jsme dostali více pod tlak, fyzicky jsme ho přehrávali, žádné šance si domácí nevyužili. Podařilo se nám brzy skórovat, to jsme se uklidnili. Dali jsme druhý gól a pak už jsme si to pohlídali a už se k nám nedostali, měli jen několik pološancí. Jeli jsme jen se dvěma, třemi náhradníky, ještě, že máme tak široký kádr. Snad už je ale teď jisté, že postoupíme, máme náskok patnácti bodů. Pět dalších kol budeme už jen dohrávat a připravovat se na novou sezónu. Snad už se vrátí uzdravený Nulíček, když ne, tak musíme někoho sehnat. Manažer Adam Pelta určitě bude vědět, koho oslovit. Dnes to byla povinná výhra, ale ta přidaná hodnota v zápase, díky neproměněným šancím, nebyla. Teď nás čeká derby s libereckým Pěnčínem. Několikrát jsem se byl na něj podívat. Mají mladý, šikovný tým. Dali se do kupy. Snad přijde i dost diváků, když už je postup hotový. V týdnu budeme ještě třikrát trénovat. A příležitost dostanou i další hráči. Určitě bych nechtěl teď už ani jednou prohrát, natož teď doma a ještě s druhým Pěnčínem. Pěnčínské derby se hraje v sobotu 14. května od 14,30 u nás v Pěnčíně.“