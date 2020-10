FC Pěnčín - Košťálov - Libštát 7:1 (4:0)

Za sebou mají hráči Pěnčína vítězné utkání v Jenišovicích (2:3). A plný počet bodů si připsali také v dohrávce zápasu s Košťálovem.

Trenér Pěnčína Jan Řezáč:

"Je to pro nás výborný výsledek. Zpočátku byla hra vyrovnaná, ale po prvním gólu jsme získali převahu a převzali otěže zápasu do svých rukou. Do poločasu jsme dali ještě tři branky. Do druhého jsme si řekli, že musíme v takové hře pokračovat i dál. Bohužel, to ale padlo, hráči už věděli, že vedeme s vysokým náskokem. Druhá půle byla vyrovnaná. Škoda, že jsme polevili. Mohli jsme dát i další góly."

Pěnčín je spokojený. Teď se chystá na B tým Velkých Hamrů.

"Myslím, že to bude kvalitní zápas. Doufám, že se mi ještě alespoň dva hráči do soboty uzdraví," přeje si kouč Pěnčína.

Sestava Pěnčína: Pivrnec, Lang, Barchuch, Scholz, Konopásek, Zapadlo, Tokár, Vobejda, Nemyrovskyy, Mätzelt, Nulíček, Ondrejčík, Pumrle, Hušek, Matějček Jan

Branky:

Za Pěnčín: Mätzelt 3, Zapadlo, Barcuch, Vobejda, Kosina - vlastní

Za hosty: Houžvička