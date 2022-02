Utkání skončilo remízou 1:1. A trenér Pěnčína Miroslav Procházka potvrdil, že v jejich nabité přípravě to byly další dobré zkušenosti. Po neúspěchu v pohárovém duelu s Turnovem, přes který chtěli jeho svěřenci přejít a pokračovat, už stres odpadl. Tým se soustředil v pondělním podvečeru na dalšího soupeře. Průhonice přijely jen s dvanácti hráči, někteří z nich ještě nastoupili do hry se zraněním. „Fotbal měl dobrou úroveň. Soupeř také bojuje o postup, hraje pražskou A třídu a je v ní na třetím místě. My jsme se sešli v dostatečném počtu. Hlavně jsem chtěl dát prostor méně hrajícím hráčům. A v některých případech to bylo pro mne příjemné překvapení. Hráli solidně a mohou konkurovat ostatním v týmu.“

TRENÉROVI SE LÍBILI

Za pěnčínský tým nastoupil prvně také nový brankář. „Z jabloneckého dorostu k nám přišel mladý gólman. Jeho výkon byl solidní. Také se mi líbilTokár. A opravdu dobře zahrál tentokrát také Pelta. Dával gól, trefil břevno, bylo vidět, že má chuť hrát a byl jsem s jeho výkonem spokojený. Nechválím často. Ale tentokrát je to na místě.“Trenér ještě zdůraznil, že ti, kteří dostali šanci, hráli bez stresu a měli možnost v přátelských devadesáti minutách předvést své maximum a ukázat, co v nich fotbalového, otestovat si fyzičku.Pěnčín už sehrál v přípravě šest utkání. A pět jich hráče ještě čeká. Kouč je rozhodnutý vidět je především co nejvíce v akci na hřišti. „Někteří se podivovali, že hrajeme jedenáct zápasů. Ale, jak se říká: Těžko na cvičišti, lehko na bojišti.“

MAJÍ NABITÝ PROGRAM

Už v sobotu 26. února od 12 hodin nastoupí Pěnčínští na Mozartovce proti Sedmihorkám. „Další utkání sehrajeme už jen proti soupeřům z krajského přeboru. Ještě nás čeká Stráž pod Ralskem, Lomnice nad Popelkou, Skalice a další. Termíny a časy budeme ještě upřesňovat. A hrát budeme také s dorostem FK. Hráči mají volno 5. března. Soutěž začínáme v Rychnově 2. dubna v 16,30 h.“