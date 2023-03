"Na hřišti se ještě více zvýšila agresivita, kterou rozhodčí nedokázal zastavit včasným udělením žlutých karet oběma družstvům a chvílemi utkání připomínalo spíše galavečer Oktagon. Na 2:1 snížil krásnou střelou z jedničky Mihálik," okomentoval dění na hřišti hrající manažer Pěnčína Adam Pelta a pokračoval: "Hamry chvilku tlačily, ale poté Bína zatáhl výborně míč po lajně, nacentroval na Vébra, ten hrudníkem umístil balon k tyči a zvýšil na konečných 3:1. Od té doby se tlak Hamrů snížil. Nastoupili mladší hráči z dorostu a zápas se spíše dohrával. Pro Pěnčín to bylo důležité utkání a jsme rádi, že jsme ho zvládli a postupujeme v Poháru dál."

Pěnčín postoupil do dalšího kola poháru. V derby si to rozdá s Velkými Hamry

Trenér Pěnčína Emil Šafář:

"Musím kluky pochválit. To, co jsme si řekli, tak skoro všechno dnes splnili. Soupeř se nedostal do šance, neohrozil nás. Dal jeden pěkný gól, ale jinak jsme ho do ničeho nepustili. My jsme byli nahoru nebezpeční a to rozhodlo. Mohli jsme přidat ještě další góly. Týmově jsme to zvládli na jedničku. V Poháru postupujeme. Teď nám už ale začne sezóna. A tento zápas byl pro nás generálkou před prvním mistrákem. Soupeř měl kvalitu. Byl to ostrý zápas, který se blížil k těm mistrovským. Na hřišti to ale trochu jiskřilo, chvílemi to bylo bojovné, důrazné utkání. Rozhodčí to chvílemi povolil až moc. Něco jsme si ještě vyzkoušeli. Já jsem dneska s výkonem spokojený. Teď máme týden na to, abychom se zbavili drobných zranění a viróz. Začínáme v sobotu s Rovenskem, hrajeme v Břízkách ve 14,30. Na Pěnčíně se ještě hrát nedá. Pak jedeme dvakrát ven, no a potom už snad budeme hrát na našem hřišti."

V Hamrech dostali zelenou dorostenci. Brod se pere s vysokou marodkou

Trenér Velkých Hamrů Zdeněk Bryscejn:

"Hrálo se nepříliš hezké utkání, které bylo zbytečně tvrdé z obou stran, nečisté, zákeřné. Kluci asi vycítili, že to rozhodčí nezvládá. Pro nás toto pohárové utkání nemělo velký význam. Soustředit se chceme hlavně na soutěž. Brali jsme to jako generálku béčka před začátkem soutěže. Ale ta se jim dnes moc nevydařila. Hlavně první poločas jsme hráli velmi špatně, špatně jsme bránili a dopředu jsme nic nevytvořili. Porazil nás jediný hráč, Štemberk, který vždycky utekl a byl z toho gól. S naším výkonem jsem nespokojený. Zítra hraje áčko, měli jsme dnes i problém dát dohromady sestavu, máme několik nemocných hráčů. Kluky z áčka, kteří zítra nastoupí v mistráku, jsme dnes šestřili. Jedeme do Čáslavi a chceme tam vyhrát. A béčko hraje první mistrák v sobotu v Novém Boru."

FK Velké Hamry B - FC Pěnčín 1:3 ( 0:2)

STŘELCI: 57. Mihálik Matěj - 8. Plechatý Lukáš, 35. Štemberk Miroslav, 70. Vébr Matěj