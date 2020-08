Pohárové utkání proti soupeři z vyšší třídy, z krajského přeboru, se povedlo hráčům Pěnčína. Na domácím hřišti předvedli fanouškům pěkný fotbal.



FC Pěnčín – Chrastava 3:1 poločas: 2:0

Trenér Jan Řezáč utkání okomentoval slovy: „Podle dnešního výsledku se dá říct, že jsme na soutěž I. A třídy připravení dobře. Až na několik minut v druhém poločase jsme hru stále kontrolovali. A mohli jsme dát daleko víc gólů, než jsme dali.“

NEBUDE TO NIC LEHKÉHO

Výsledek ukazoval na to, že Chrastava Pěnčín podcenila. Utkání mělo kvalitní parametry. A také divácké ohlasy byly pozitivní. „To, na čem jsme se domluvili, hráči splnili. Nestřídal jsem už všechny hráče. K dispozici jsem měl tři náhradníky, dva jsem ve druhém poločase využil. Už jsem to bral jako v mistrovském zápase,“ řekl k vývoji na hřišti domácí kouč.

Úspěšnými střelci pěnčínských gólů byli Vobejda, Barcuch a Nulíček. Trenér si předpremiéru mistráků chválil a připomenul, že i další zápas hrají doma. „V sobotu 22. srpna hrajeme doma s Doubím a začínáme už v 15 hodin,“ řekl Jan Řezáč. S Doubím už Pěnčín hrál, ale přesto trenér zdůraznil: „Nesmíme a nechceme nic podcenit, to už jsme si řekli. Nečeká nás nic lehkého. Vím, že Doubí také do nové sezóny posílilo. My do ní chceme vstoupit naplno. Porazili jsme Chrastavu, ale jedeme dál. V týdnu máme zase dva tréninky.“

POSILY PŘÍJEMNĚ PŘEKVAPILY

Zápas sledoval také prezident klubu FC Pěnčín Jaroslav Strnad:

„Přivítali jsme soupeře z vyšší třídy, ale po přípravných utkáních jsme věděli, že můžeme hrát i s týmy z vyšší soutěže vyrovnanou partii a to se potvrdilo. V první půli jsme měli mírnou převahu a z toho jsme vytěžili dva krásné góly zásluhou novice v týmu Jirky Vobejdy a zkušeným Lukášem Barcuchem. Do druhé půle změnil soupeř taktiku a začal nás „vysoko“ presovat, s čímž jsme si neuměli tak zcela poradit. Pohledný fotbal se proměnil v bojovou přetahovanou, která v poslední čtvrthodince vyústila v gólovou výměnu, když nejprve hosté snížili na 1:2. Ovšem ihned z rozehry jsme si vzali dvougólové vedení zpět zásluhou Dušana Nulíčka. Příjemně překvapili všechny nové posily, výborně se ukazuje David Scholz, který vyztužil zadní řady a zcela jistě je to hráč, který je pro naši soutěž lehce nadstandardní. Jirka Vobejda se zatím rovněž jeví jako posila a Nulíček zatím splňuje to, co jsme si od něho slibovali, tedy zvýšenou útočnou sílu týmu. Mám radost i z toho, že prokazují kladné morální vlastnosti ke klubu.“