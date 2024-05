Ten, kdo diktoval tempo a měl balon více na svých kopačkách, byl celek domácích.Ti se neustále tlačili dopředu, snažili se využívat křídelní prostory a rychle kombinovat. Hosté naopak těžili z obranné hry a snažili se ohrožovat branku soupeře spíše dlouhými centry a náběhy hráčů z obou křídel. Co však chybělo hlavně domácím, byla koncovka. I když se dostávali na dostřel od soupeřovy branky a mnohdy i do pokutového území, přesné zakončení nepřicházelo. Spíše se útoky utápěly ve snaze ještě kombinovat a najít lepší pozici. Ale podobné to bylo i u soupeře. A tak se oba týmy rozešly v poločase do kabin za bezbrankového stavu.

V úvodu druhého poločasu se zdálo, že hosté přidali na tempu a hra se vyrovnala. Pak ale přišla 58. minuta a v ní přesná střela domácího Voseckého a Hamry šly do vedení. A z průběhu následné hry se zdálo, že si domácí nenechají vítězství vzít. Jenže bylo to pouhé zdání. V sedmdesáté čtvrté minutě přišla velká hrubka v domácí defenzívě, když si brankář nerozuměl se stopery, balon se dostal k pěnčínskému Bínovi a ten neměl problém poslat ho do prázdné branky - 1 : 1.

V kraji braly tři body Hamry, Pěnčín, Sedmihorky a Košťálov

Poté se již na hřišti bojovalo o to, komu se povede vstřelit rozhodující branku znamenající postup do finále. Blíže k tomu měli hosté, kteří převzali v závěrečných minutách iniciativu a v jedné situaci, po rohovém kopu a přesné hlavičce, zachraňoval domácí od pohromy stoper, který zaskočil za již překonaného brankáře. A z brankové čáry vyhlavičkoval míč. Další gól tak fanoušci již neviděli, a tak došlo na pokutové kopy. Zatímco v první sérii byli oba střelci úspěšní, ve druhé domácí zaváhali a hosté proměnili. Třetí série byla úspěšná pro oba týmy. O vítězi zápasu rozhodla ta následující. Pěnčín proměnil a rozhodnout mohl již v této sérii brankář Pěnčína Martin Zoul, který již jednu penaltu chytil. Povzbuzován svými spoluhráči vyslyšel jejich přání a penaltu kryl! Stal se tak hrdinou utkání.

Z postupu do finále se raduje A tým Pěnčína. Narazí v něm na celek FK Arsenal Česká Lípa B.

Hamry s bodem spokojené nejsou. Turnov dělá fanouškům radost

„Nejsem spokojený, protože jsme vypadli. O výsledku rozhodly penalty, což je vždy trochu o štěstí. My jsme penalty neproměnili, takže Pěnčín měl více štěstí. Nemám co klukům vyčítat, podali dobrý výkon a s pohárem jsme se rozloučili se ctí. Díky kvalitnímu soupeři byla hra na vysoké úrovni. Bylo to nadprůměrné krajské utkání. Silný vítr trochu znesnadňoval hru, ale i tak se hrál hezký fotbal. Oba týmy daly góly po chybách, ale mrzí mě, že jsme byli blíže k vítězství, protože jsme vedli až do konce. Pak ale jeden z našich zkušených hráčů udělal nesmyslnou chybu a vlastně si dal vlastní gól. V té fázi zápasu by se to nemělo stát. Nečekal bych to od zkušených hráčů. Ale jinak jsme byli lepší, hlavně v prvním poločase. Pak bych řekl, že Pěnčín nás začal přehrávat a bylo to těžší. Ale jak říkám, jsem zklamaný, že jsme to takto ztratili, ale nemám hráčům co vyčítat. Teď nás zase čekají už další zápasy, béčko jede do Frýdlantu a áčko do Chrudimi,“ řekl k semifinálovému zápasu trenér Velkých Hamrů Zdeněk Bryscejn.

"Hrály dva kvalitní týmy. Myslím si, že fotbal měl všechno. Trochu průběh ovlivnilo větrné počasí. V prvním poločase to trochu nahrávalo soupeři, který byl díky tomu i trochu lepší. Ve druhém poločase to naopak pomohlo nám. Když jsem se podíval i na soupisku soupeřů, tak bych řekl, že jsme odehráli velmi dobré utkání proti silnému soupeři. Měli posily z áčka, ale s tím jsme počítali. Říkám, v prvním poločase jsme tahali za slabší konec a soupeř byl lepší. V padesáté páté minutě jsme udělali jednu špatnou lacinou chybu, špatně danou malou domů a darovali soupeři na 1:0, ale paradoxně nám to pomohlo. Náš mančaft se sešel, dal se dohromady a začali jsme být lepším týmem. Pak už jsem věřil, že i gól dáme. Trochu jsme prostřídali a ti kluci tomu vnesli úplně jinou energii. Řekl bych, že posledních dvacet minut jsme byli výrazně lepším týmem a musím říct, že si kluci za vyrovnáním šli a Bína dal na 1:1. A myslím si, že, kdybychom ještě chvilku hráli, věřil jsem, že dáme i na 2:1. No ale nakonec jsme to zvládli na penalty, kdy vlastně jsme byli stoprocentní a brankář Martin Zoul chytil dvě penalty. Utkání se rozhodlo v penaltovém rozstřelu, což pro diváky asi bylo zajímavé. Pro mě to zas tak úplně není, ale splnili jsme si další krok k našemu cíli, že chceme ten pohár vyhrát. Takže nám chybí poslední krůček. No a ten bude samozřejmě těžký. Čeká nás Česká Lípa. Dneska jsme si za vítězstvím šli. Fotbal byl dobrý, důrazný, tvrdý. A za těch posledních dvacet minut jsme si „toho nahoře“ naklonili naším výkonem. Měli jsme šance na to dohrát zápas s výsledkem 2:1. Věřil jsem, že to dokopeme do úspěšného konce. O víkendu pokračujeme v soutěži, jedeme do Višňové. Tam je vždycky vyhecované prostředí,“ řekl k zápasu trenér A týmu Pěnčína Emil Šafář.