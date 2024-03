„Dělali jsme všechno pro to, abychom zápas sehráli. Nevím důvod, proč Mimoň hrát nechtěla. Nabízeli jsme i termín v týdnu. Takže my jsme kvůli tomu měli tento víkend volný. Kluci si sice odpočinou, ale radši bychom si zahráli. To se mi nelíbí, ztrácí to smysl, měly by za to být mančafty potrestané. Nabízeli jsme různé alternativy už hned po losování, když jsme se dozvěděli, že soupeř nechce hrát. Nechápu, proč tedy postupují. Je to příprava, mohou si třeba dobře zahrát. Teď budeme čekat na další rozlosování. Většina týmů si pohár chválila, že mají zajištěné soupeře, hřiště, rozhodčí. A když postoupí, tak nehrajou. My jsme hodně potrénovali a teď budeme čekat na soupeře. Ale byli bychom dneska radši, kdybychom hráli,“ řekl k situaci trenér A týmu Pěnčína Emil Šafář.



FK Mšeno – Jablonec - SK Victory Jilemnice 2:3 (1:1)

„Prohráli jsme, gól jsme dostali z trestňáku až v poslední minutě. Možná už měl být konec. V zápase jsme vedli, v závěru nám nevyšla koncovka. Vystřídali jsme gólmana, druhý dvakrát uklouzl, takže jsme dostali nešťastné góly. I když jsme prohráli, tak to bylo z obou stran kvalitní a dobré utkání. Soupeř hrál zase něco jiného, takže jsme si zahráli proti němu dobře. Bylo to soubojové, pěkné utkání nahoru dolů. Diváků přišlo dost, viděli hodně gólů. Chyběl nám jen zraněný kapitán Vojta Krámský, uvidíme, jestli už bude v pořádku do Rychnova. Dneska jsme měli zase i hodně náhradníků. V půlce jsem vystřídal pět hráčů s brankářem. A to taky bylo na hře znát. Už nebyl z naší strany takový tlak. Když máme tolik kluků chci, aby si v poháru taky zahráli. Pohár je pro nás taková lepší příprava, chtěli jsme postoupit, ale důležitější jsou pro nás mistráky. V sobotu 16.3. nás čeká odložený mistrák z podzimu. Měli bychom hrát v Rychnově na trávě. Snad to počasí dovolí. Rychnov bychom chtěli zvládnout. Už se na utkání těšíme,“ vzkázal soupeřům trenér Mšena David Ryšavý.

„Ti, kteří byli na utkání nominování, k tomu přistoupili zodpovědně. Od první minuty bylo vidět, že chtějí postoupit v poháru dál a to se nakonec podařilo. Do utkání jsme vstoupili velice dobře a v páté minutě už to mohlo být i dva nebo tři nula. Ztroskotali jsme na neproměňování šancí. Mužstvo Mšena to přežilo a v 35. minutě nás z jednoho protiútoku potrestalo. Pustili jsme je do vyložené šance a domácí nám ukázali, jak se proměňují šance. Prohrávali jsme, ale o minutu později jsme se hned zase vrátili do hry. Potrestali jsme chybu obrany a brankáře domácích a dali jsme vyrovnávací gól na 1:1,“ zhodnotil první poločas jilemnický trenér Aleš Skalický.

Druhý poločas byl herně vyrovnaný. Jilemnice přestála několik tutovek domácích. V 60. minutě, po svém nedůrazu, pustila Mšeno do vedení 2:1. Na to ale rychle trenér Skalický reagoval přeskupením mužstva. To se vyplatilo. V 66. minutě jilemnický hráč, nejlepší v tomto utkání, Tomáš Doležal, vyrovnal střelou z vápna na 2:2. A když už to vypadalo, že dojde na pokutové kopy, tak hosté podnikli rychlý protiútok.

„Náš hráč šel sám na bránu, před pokutovým územím ho domácí zatáhl a následovala červená karta a trestný kop proti domácím. To využil náš hráč Mätzelt a z přímého kopu trefil branku. Po gólu už ale rozhodčí odpískal konec utkání. Jsme rádi, že jsme utkání zvládli, ale už za stavu 2:2 jsme měli několik tutovek, kterými jsme měli Mšeno potrestat. A vůbec nemuselo dojít k trestnému kopu. Utkání nám ukázalo, že se můžeme poměřovat s mužstvy z vyšších soutěží a že kádr máme dostatečně silný na to, abychom jednou mohli hrát vyšší soutěž,“ zhodnotil duel a aktuální situaci v týmu trenér Jilemnice Aleš Skalický.

FOTO, VIDEO: Utkání jsme nezvládli, zhodnotil start jara trenér Velkých Hamrů

V zápase, jak uvedl, nemohli použít dva důležité hráče, Horáčka a Šturma. A nehrál ani Morávek, který má problémy s kotníkem. „Měli jsme ale k dispozici tři hráče staršího dorostu, jeden hrál po celou dobu, druhý naskočil v průběhu. Vážíme se toho, že mladí kluci mají zájem a jsou schopní s námi jak trénovat, tak hrát zápasy. Pro jejich fotbalový život to je velmi dobře, získají s námi zkušenosti, které mohou v utkáních s námi využít nebo přenášet do týmu dorostu,“ dodal jilemnický trenér.

Jilemnice už ví, jaký další soupeř mu v losování připadl. Na umělce v Lomnici se utká s Chrastavou. „Vážíme si toho, že jsme postoupili mezi osm mužstev z celého Libereckého kraje. Neřešíme, jestli dostaneme soupeře z Českolipska nebo Liberecka. Chtěli bychom soupeře, se kterým bychom mohli hrát vyrovnanou partii. Kluci jsou natěšení, budeme si chtít příští zápas zase užít. Bude to zároveň taková generálka na první mistrák v I. B třídě východ. Čekají nás ještě čtyři tréninkové jednotky. A pak už se budeme připravovat za Zásadu,“ plánuje další aktivity týmu jeho kouč.

Jilemnice vyhrála skupinu zimního poháru. Brod podrželi gólmani

A také plánuje, že, když vydrží počasí, budou už určitě hrát první mistrák doma na přírodní trávě. „Celou přípravu s námi hraje Dominik Dědek a Michal Kohout, naše dvě nové posily, které jsme získali z Pěnčína. Příchodů obou si velmi vážíme, je vidět, že jsou velkým zkvalitněním, hlavně Dominik Dědek. Je to osobnost, člověk, který má zkušenosti z vyšší soutěže, dovede mužstvo stmelit, umí klukům poradit a nedělá chyby, které by soupeř využil. Jsme rádi, že jsme takového hráče udělali. Uvidíme, co bude dál. Chceme jít zápas od zápasu a uvidíme v červnu, co se povedlo a co ne. Kluci jsou na pohár i soutěž už správně nahecovaní. A už nás nemrzí ani porážka v Železném Brodě. Tam jsme hráli na malé umělce a to nám nevyhovovalo. Malé hřiště nám nesvědčí, dá se tam hrát tak osm na osm, ale ne jedenáct na jedenáct. Kdybychom hráli na velkém hřišti, tak bychom určitě neprohráli. Věřím, že utkání by bylo vyrovnané,“ vrátil se k prohranému duelu Skalický.

Turnov B – Velké Hamry B 0:10 (0:5)

„Turnov hraje o dvě třídy níž. My jsme roli favorita splnili. Cením si spíš toho, že z našeho širšího kádru A mužstva nebyl pro žádného hráče problém, aby béčku pomohl. Všichni si šli s chutí zahrát. Byli jsme rádi, že jsme měli o víkendu pro béčko zápas. Ale samozřejmě víme, že teď už nás čekají daleko těžší zápasy, ve kterých to tak jednoduché mít nebudeme. Výhodou pro nás bylo i to, že se tento zápas hrál den po našem mistráku. Mohli jsme použít i hráče, kteří ho nehráli. Ale nastoupila za nás většina mladých hráčů,“ řekl zápasu trenér Zdeněk Bryscejn.

Béčko Hamrů postoupilo a už ví rozlosování na další pokračování Zimního poháru Libereckého kraje. Teď už je ve hře semifinále. Utká se mezi s sebou osm týmů.

„Hrajeme další zápas ve středu 13. března od 18,30 s Lomnicí na hřišti soupeře. Přistoupili jsme na to, abychom utkání odehráli v týdnu,“ dodal kouč Hamrů.

Na Pěnčíně už zbourali staré kabiny, začala velká rekonstrukce hřišť

Lomnice – Sedmihorky 3:2 (2:1)

„Byl to solidní zápas, hra měla slušnou úroveň. Sedmihorky daly ještě dokonce v devadesáté minutě tyčku, takže to mohlo být i 3:3 do penalt. Los nám určil béčko Hamrů. V týdnu tedy budeme hrát zápas navíc. Máme k dispozici patnáct hráčů, z Přepeří jsme ještě udělali jednoho Peruánce, který vstřelil v zápase solidní gól. Zápas odehrajeme ve středu v 18,30 doma na umělce. Snad nám deset gólů, jako daly Hamry Turnovu, nedají,“ přeje si vedoucí týmu Lomnice Zdeněk Baudyš.

ANKETA: Finále je tu. Kdo se stane nejoblíbenějším klubem Libereckého kraje?

„Z naší strany to nebyl dobrý výkon, i když byl lepší než v předcházejících zápasech. Ale prohráváme zápasy v obou šestnáctkách, dostaneme gól skoro ze všeho a my nevyužijeme žádné naše šance. Lomnice nám dala tři góly, vyhrála zaslouženě. My jsme ten zápas prostě nezvládli v obou šestnáctkách, v poli jsme ale byli jednoznačně lepší. Lomnice ale byla nebezpečnější, do čeho se dostala, to proměnila. Postoupila zaslouženě, dala tři góly, my jen dva. Jeli jsme tam sice s okleštěnou sestavou, ale na to se nemůžeme vymlouvat. Máme hodně zraněných. A výrazný problém máme i se špatnou docházkou na tréninky,“ zhodnotil pohárový duel trenér Sedmihorek Pavel Šafář.

ZÁPASY DALŠÍHO KOLA:

13.3. Lomnice – Velké Hamry B, UMT Lomnice, 18,30 hod.

16.3. Nový Bor – Pěnčín (JN), tráva N.Bor, 15 hod.; Jilemnice – Chrastava (UMT Lomnice), 17 hod.; Frýdlant – Česká Lípa nebo Hrádek, UMT Frýdlant, 15 hod. Postoupí vítěz vzájemného zápasu.