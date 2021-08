Jablonec n. N. - Na hřiště soupeře, do Semil, zajížděl tentokrát k zápasu I. A třídy jablonecký Pěnčín pod vedením trenéra Miroslava Procházky. A ten se vracel „na místo činu,“ protože v Semilech jako trenér také působil.

S výkonem svého mužstva, po vítězství 3:0 (2:0), byl Miroslav Procházka tentokrát spokojený. „Bylo to jako přes kopírák, když jsme hráli předchozí zápas s Košťálovem. Gólů jsme mohli dát víc. Ale vítězství venku se cení. Měl jsem radost z herního projevu našich hráčů. A navíc, v tom vedru utkání odmakali, odběhali, odpracovali celých devadesát minut. Dostávali se do šancí. To, že neproměňovali, tak to snad v dalších kolech vynahradí. Po dobrých herních kombinacích jsme se dostávali do šancí. Byl to určitě lepší zápas než v minulém kole,“ řekl k utkání kouč.