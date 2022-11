Je 3. místo v tabulce a ještě utkání k dobru odpovídající těmto cílům nebo je překračuje?

Před sezónou bychom byli spokojení s 3. místem, ale na druhou stranu jsme mohli na tom být ještě lépe. Kdybychom proměnili penaltu v Hrádku, tak by tabulka vypadala lépe, ale to je pouze kdyby. Na úmístění mají zásluhu všichni hráči. Každý přispěl svým dílem a za to jim musím všem poděkovat.