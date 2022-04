Hrající manažer Adam Pelta: „První půle dobrá, ale za mne velké trápení. Měli jsme tlak, šance, dali pěkný gól ze strany. Ale ve druhé půli to bylo špatný, přestávali jsme vyhrávat souboje a chyběla nám lehkost. Nešlo nám to. Byla to pro nás šťastná výhra, ale počítá se. Potřebujeme se dát dohromady. Každý týden hrajeme v jiné sestavě…“

Kouč Pěnčína Miroslav Procházka: „Mám radost z výhry, ale stále to není taková hra, jakou si představuju. Bylo nás jen třináct, museli jsme povolat Jardu Bělíka z našeho béčka, který nám hodně pomohl. Doubí hodně posílilo, má dobrý mančaft. Za dvě branky chválím Poura. Hodně nás podržel brankář Jerasov.“



Rychnov u Jbc. – Kr. Studánka 1:2 (1:2)

Trenér Rychnova Martin Procházka: „Bylo to první domácí utkání, začali jsme aktivně. Do vedení jsme šli hlavičkou nové posily Wanackiho už ve 4. minutě, ten se ale v 25. zranil. Pak přišly dvě chyby v obraně a hosté šli do vedení.Ve druhém poločase jsme vsadili na ofenzivu, ale nedostali jsme se do pořádné šance. Vyrovnání bychom si za naši bojovnost zasloužili.“



SK Semily – TJ Sokol Ruprechtice 6:0 (3:0)

Za semilský tým chválil Jan Brett: „Do sestavy se vrátili chybějící hráči, takže jsme byli skoro komplet. A plnili jsme, co jsme si řekli. Za stavu 3:0 bylo po utkání. Ale my jsme dokonce vyfasovali červenou a hráli jsme jen o deseti, ale zvládli jsme to a přidali jsme další góly. Mužstvo jako celek chválím. Když takhle budou pokračovat, nemusí mít žádné starosti.“



Rynoltice – Jívan Bělá 4:1 (2:1)

Než se hosté stačili rozkoukat, tak ve čtvrté minutě prohrávali 1:0. Hra byla v celku vyrovnaná a možná více šancí měli dokonce hosté, ale body si Rynoltice vzít nenechaly.