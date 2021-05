Po pěti krásných letech v klubu FK Jiskra Mšeno, kde jsme za mého hráčského a hlavně funkcionářského působení vyhráli krajský přebor a divizi C, přestupuji do klubu FC Pěnčín. Mšenu a předsedovi Ladislavu Čičmancovi moc děkuji za možnost se od 19 let fotbalově realizovat a získávat zkušenosti,“ okomentoval své rozhodnutí Adam Pelta.

Chtějí hrát vyšší soutěže

Důvodem odchodu, která nastala po vzájemné dohodě, je fakt, že mšenský oddíl již nemá ambice hrát krajský přebor a upřednostňuje nižší soutěže, což Pelta junior respektuje. Jablonec B bude areál Břízky nadále využívat.

„Zároveň se mnou Mšeno opouští většina hráčů A týmu, realizační tým a i partneři, kteří většinově přejdou na Pěnčín, kde se společně s prezidentem pěnčínského klubu Jaroslavem Strnadem budeme snažit vrátit Pěnčín, tam kam patří,do krajského přeboru,“ řekl Pelta.

V Pěnčíně se blýská na lepší časy

Společně se zavázali investovat do infrastruktury a zvelebit pěnčínský areál, kam se dlouho neinvestovalo. Dále se budou chtít věnovat mládeži a postupně ji rozvinout na odpovídající úroveň hodnou krajského přeboru. „S přibývajícími zkušenostmi cítím, že fotbal není jenom o kvalitním A mužstvu, ale i o zázemí, mládeži a rozvoji fotbalu v regionu celkově. Věřím, že si fandové najdou o víkendech cestu i na Pěnčín a budeme společně podporovat klub v novém projektu,“ vyslovil plány a přání manažer áčka.

K významným změnám, které pěnčínský fotbal čeká, se vyjádřil také prezident FC Pěnčín Jaroslav Strnad. „S Adamem jsme se osobně fotbalově potkali asi před dvěma roky. Postupně jsme se začali scházet víc, a oba se navzájem oťukávali. Za tu dobu jsem i přes jeho mládí poznal, že je velmi pracovitý a že si za svými plány jde velmi vytrvale. Při našich schůzkách jsme si vždy tak nějak z legrace říkali, že jednou to dáme fotbalově dohromady,“ zavzpomínal Jaroslav Strnad.

Co řekli, to udělali

A ta trocha legrace se stala skutečností. Prezident FC Pěnčín věří, že to bude dlouhodobá spolupráce. „Nechci, aby to spojení vyznělo, že jsem Adama ze zištných důvodů lámal do Pěnčína. To vyplynulo samovolně, shodou určitých okolností, ke kterým nejsem oprávněný se vyjadřovat. Prostě jsme si plácli, protože máme jeden druhému co nabídnout. Já už jsem starý pes a cítil jsem na sobě fotbalové vyhoření.

Oba mají plány a chuť

A říká se, že když se má starý pes oživit, tak je třeba k němu dát mladého dravého „buldoka“. Mě tohle spojení opravdu nakoplo a znovu jsem dostal chuť pro fotbal ještě udělat. Nám oběma jde teď o to abychom Pěnčín pozvedli,“ má jasno prezident Pěnčína. Chtějí ho pozvednout nejen sportovní stránce, Připomenul také, že se historie opakuje.

„Asi před šesti lety jsem rozhodl o tom, že se odhlásíme z krajského přeboru a přejdeme do I.B třídy. Plno našich hráčů tehdy odešlo do Jiskry Mšeno. A dnes se situace obrací. Moje tehdejší rozhodnutí beru jako jedno ze zásadních pro pěnčínský fotbal. Tehdy jsme na krajský přebor neměli, mohl jsem buď odejít nebo udělat nějaké rozhodnutí úměrné situaci. Tehdy jsem rozhodl o nuceném sestupu o dvě soutěže níž a mužstvo jsem zakonzervoval v I.B třídě. A začali jsme ho znovu zvedat po všech stránkách. A výsledek je takový, že budeme opět bojovat o krajský přebor," objasnil prezident klubu svoje rozhodnutí.

Budoucnost ukáže

Než takové rozhodnutí uskutečnili, museli svoje plány odprezentovat dalším lidem kteří fotbal na Pěnčíně dělají včetně starosty místního obecního ústavu. "A nikdo s tím neměl žádný problém. Samozřejmě to bude trochu bolestivé pro některé hráče na Pěnčíně. Ale se všemi jsem si sedl, vysvětlil jsem jim, že všichni mohou zůstat, že přihlásíme B mužstvo a že chci, aby tam ta „stará parta“ zůstala nadále. Já jsem se rozhodl rozhodnout ve prospěch budoucnosti klubu a dávám tomu větší váhu než že zklamu ega některých jednotlivců, kteří chtějí žít dneškem. Budoucnost ukáže, zda bylo toto moje rozhodnutí správné. Já věřím, že ano, jinak bych do tohoto nešel. Přirovnal bych to k manželství, do kterého chodí drtivá většina partnerů s dobrými úmysly, že je to navždy. A, bohužel, drtivá většina se pak rozvádí," zakončil svoje zamyšlení nad novým projektem a novou etapou pěnčínského fotbalu Jaroslav Strnad.