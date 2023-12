Potvrdil, že začátek sezóny jim trochu utekl. Ale na rekonstrukci a soupeře se určitě nevymlouvají. Dobře vědí, že byly zápasy, které měli zvládnout lépe. „Chytli jsme tempo až v Zásadě. Udělali jsme jednu novou posilu, která nám hodně pomohla. Od tohoto utkání jsme se pak odrazili. Ale pak už nás nikdo nějak výrazně nepřehrál, i na Pěnčíně jsme vyhráli, i když se štěstím,“ připomenul trenér.

A od šestého kola to ale Plavy nastartovaly a druhá polovina podzimu už dopadla, podle kouče, skoro na jedničku. Jeho svěřenci prohráli jen s Držkovem a Jilemnicí. A to byla utkání, ve kterých soupeře jasně přehrávali, byli lepší, ale nepovedlo se jim dotáhnout utkání do vítězného konce.

„Můžeme být s podzimem spokojení. Jediné, co nám chybělo, bylo proměňování šancí. Kdyby toho nebylo, uhráli bychom i víc dobrých výsledků. Ale zase jsme dvě třetiny zápasů odehráli venku, tak si můžeme pogratulovat, že celkem dobře. Kdo se na nás chodil dívat, musel ocenit naši dobrou hru, koukatelnou a hratelnou,“ dodal Pekelský.



Áčko Plavů určitě svoji kvalitu má. Na jaře ho čeká šest zápasů v domácím prostředí. A věří, že pro ně dopadnou dobře.

„Do Vánoc a v lednu se budeme scházet dobrovolně jednou za týden. A od začátku února začínáme soustředěním na běžkách v Bedřichově. Pak už chceme dvakrát v týdnu trénovat, chodit běhat atd. Hrajeme také zimní pohár, který budeme brát jako přáteláky v rámci přípravy,“ má jasný plán trenér.



Uvedl, že nepotřebují za každou cenu nové hráče. Pokud by se jim ale někdo povedl, musel by to být nadprůměrně dobrý hráč. Přijít by mohl nejlépe kvalitní útočník. „Zlepšit bychom se ale měli v přístupu k účasti na tréninku a v proměňování šancí.



Klukům jsem účast na tréninku už vytkl, i neproměňování šancí. Kritizoval to také šéf klubu Honza Votoček. Tak snad si to vezmou k srdci, až na jaře začneme."