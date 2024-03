Zimní pohár prověřil také mládežníky FK Jablonec a mužstvo Plavů. Vzájemný zápas skončil 1:1. Trenéři si vzájemný duel pochvalovali. Mladí si vyzkoušeli, jak hrát proti zkušenějším. A hráči Plavů si ověřili, že mají slušnou fyzičku a mladým stačí.

U18 - Plavy, Zimní pohár | Video: Josef Březina

Mládežníci z FK Jablonec si poměřili síly s týmem I. B třídy východ. Byli rychlí, běhaví, ale vedení si neudrželi. V závěru Plavy upravily výsledek na remízu.

Jablonec U18 – Plavy 1:1

„Bylo to výborné utkání v rámci přípravy. Splnilo všechno, co jsme od něj očekávali. Hodně se běhalo. Kluci si zahráli fotbal. Možná jsme si zasloužili vyhrát, ale neproměňovali jsme šance. Jablonečtí kluci byli rychlí, běhaví, nás prověřili po všech stránkách. Utkání bylo těžké pro obě strany. Dnes to byl pro nás poslední zápas Zimního poháru. Teď si dál nic nedomlouváme, uvidíme, jestli budeme ještě v poháru pokračovat. Pokud ne, dáme si jeden víkend pauzu a pak ještě jeden, dva přáteláky do začátku soutěže," má v plánu trenér Plavů Jaroslav Pekelský.

„Bylo to vyrovnané utkání. Když zhodnotím zápasy s dospělými soupeři, se kterými jsme se v poháru potkali, tak nejsilnější bylo Mšeno, které hraje I. A třídu a potom hned Plavy. Hrály proti nám velmi dobře. My jsme neměli kompletní kádr, protože trénuje dohromady U18 a U19. A hráčům z U19 už v neděli, 3. března, začala soutěž a hráli první mistrovské utkání. Tak za U18 už nemohl nikdo nastoupit, kdo měl hrát v základu nebo být na lavičce za „devatenáctku.“ Proti Plavům nás bylo tak docela málo, nebyli jsme kompletní, neměli jsme obránce ani klasického útočníka. Hráli i kluci, kteří by normálně nehráli. Plavy nám ale fyzicky stačily. V závěru nám daly gól. Pohár hodnotím pozitivně, hráli jsme alespoň v rámci přípravy několik přátelských zápasů. Bylo fajn, že si naši mladí kluci vyzkoušeli hrát proti dospělým,“ okomentoval zápas trenér U18 a U19 Zdeněk Klucký.