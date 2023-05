Hlinsko - Velké Hamry A 2:2 (2:1)

branky: Nemšovský, Formáček - Žitka, Šohaj

trenér Hamrů Zdeněk Bryscejn:

"Remízou jsme ztratili, byli jsme lepším týmem, hrálo se více podle nás. Ale hned na začátku jsme dostali hloupý, laciný gól. Vyrovnali jsme, ale do šatny jsme dostali další, ještě hloupější. Vyříkali jsme si to o poločase. Vyrovnali jsme, ale pak nás vychytal výborný domácí gólman Doležal, který zlikvidoval tři naše zázračné zákroky. Za druhý poločas nemám klukům co vytknout, chtěli vyhrát, hráli dobře. Neměli jsme štěstí. Ale z celkového pohledu jsme měli zápas vyhrát. Neděláme z toho tragedii, jsme potěšení z toho, jaký jsme měli herní projev. To je pro nás důležité. Za mne, spokojenost. Každý zápas je o gólech a bodech. Předvedli jsme tam dobrý výkon a výsledek, nepřijeli jsme si do Hlinska jen tak zakopat. O víkendu nás čeká další výjezd na hřiště soupeře, hrajeme v Dobrovicích."

I. B třída východ

Plavy - Albrechtice 5:1 (2:1)

branky: 3x Pátra, Balatka, Prousek - Sedlák

za domácí trenér Jaroslav Pekelský:

"První poločas jsme neodehráli vůbec dobře. I když jsme vyhráli, tak soupeř byl o něco lepší, než my. Nedali penaltu, my jsme hráli na brejky a dva se nám podařilo proměnit. Ale herně byly Albrechtice lepší. O poločase jsme si v kabině zvýšeným hlasem řekli, jak dál hrát nechceme. A do druhé půle jsme nastoupili v úplně jiném rozpoložení a soupeře jsme úplně smetli. Druhý poločas byl z naší strany o sto procent lepší. Mohli jsme dát soupeři daleko víc gólů. O víkendu hrajeme s Držkovem, to by mohlo být zajímavé utkání, mohlo by všechny bavit. V tabulce se pohybujeme blízko sebe."

Jablonec n. Jizerou - Přepeře B 1:2 (0:0)

branky: Holman - 2x Ejoor

za domácí trenér David Holman:

"Prohráli jsme 2:1, ale za okolností, které jsem ve fotbale ještě nezažil. Ve středu, na dohrávku, jsme měli problém se sejít, sestavu jsme lepili, chyběli nám stěžejní hráči Štír a Žďárský. Hosté přijeli také v jedenácti, s třemi hráči áčka. Utkání mělo hrůzostrašnou úroveň, nehodnou první B třídě. Hosté hráli od 27. minuty po vyloučení hráče o desíti. My jsme se přizpůsobili jejich chodícímu tempu, nemohli jsme dát gól. Neuvěřitelně chytal hostující brankář Luděk Koucký, který ve svých jednašedesáti letech by měl dostat medaili za výkon. Hosté dostali druhou červenou kartu a hráli v devíti. My jsme dali na 1:0, zranil se nám Tomíček. Musel jsem nastoupit i já s natrženým svalem. Proměnil jsem penaltu na 1:0 a místo, abychom utkání proti devíti v klidu dohráli, tak jsme pak během třech minut inkasovali, i v 90 minutě, dostali dvě branky a prohráli jsme 2:1. Zkušený a chytrý mančaft by to s přehledem dohrál. Nás, bohužel, porazili dva zahraniční hráči, kteří přijeli z A mužstva. A na ně, při našem současném výkonu, nestačíme. Po tomto zápase jsem se rozhodl, že dokončím na postu trenéra tuto soutěž, ze zdravotních důvodů, už budu jen věrným fanouškem, který bude sledovat fotbal v Jablonci nad Jizerou z povzdálí a budu chodit jen fandit."

Nová Ves - Hodkovice 6:3 (5:1)

branky: 3x Tcaci, Bukhak, Malcoci, Gina - 2x Neumann, Jiránek

za domácí trenér Jaroslav Kohout:

"Můžu dneska jen chválit, po prohře se Mšenem jsme se dostali zase na vítěznou vlnu. Hráče to začalo bavit, udělali jsme nějaké reorganizační změny a mělo to ten správný dopad. Hráči vědí, že hrají fotbal a neodnášíme si takové debakly. V sobotu máme derby se Smržovkou, to je dobrý mančaft, bude to zase jiný fotbal. Určitě nechceme skončit poslední."

trenér Hodkovic Roman Zitko:

"My jsme měli hodně šancí a neproměnili jsme je. Oni jich měli méně a využili jen. Ve druhé půli jsme vystřídali a skoro jsme je nepustili ke hře. My jsme měli břevna, tyčky, něco šlo na gólmana, ale gól žádný. Měli jsme problém, že jsme přišli o gólmana, je zraněný, stejně tak další dva. To je problém. Musel chytat jeden z hráčů. Prohráli jsme našimi chybami, neproměňovali jsme šance. V neděli hrajeme doma proti Plavům, snad už budeme mít gólmana. A hlavně musíme proměňovat šance. Nějak to teď nemůžeme prolomit."

Mšeno - Harrachov 3:0 (3:0)

branky: 3x Obršlík