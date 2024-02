„Bohužel jsme se vůbec nesešli, takže jsme dostali strašný nátěr. Výsledek odpovídat tomu, jaké jsme měli k dispozici mužstvo. Museli jsme to brát jako dobrý trénink, ve kterém jsme si dobře zaběhali. V Zimním turnaji hrajeme ještě další kolo, přátelák, tentokrát v Desné s Desnou, a to v sobotu 24. února od 10,30 hodin. Pokud se ale zase nesejdeme, jako v zápase proti Mšenu, tak to postrádá smysl. Je to ale pořád lepší, než sedět doma. Utkání svůj účel splnilo. Je jen na nás, jak zodpovědně se k němu sejdeme,“ uvedl trenér plavského týmu Jaroslav Pekelský.

Spokojený byl naopak trenér domácího mančaftu David Ryšavý. Ten si nemusí lámat hlavu s tím, jestli se mu sešlo hodně nebo málo hráčů. Mšeno se vždycky sejde v dostatečném počtu.

Utkání s Desnou dominovala juniorka jabloneckého FK, fyzicky na tom byla líp

„Vyhráli jsme 9:1. Měl jsem na střídání sedm hráčů. Je dobře, že v Zimním poháru je možné hodně hráčů prostřídat. Plavy asi přijely oslabené. Naši kluci hráli dobře, udělali jsme nové složení na 3 – 5 - 2, hráli jsme na tři stopery, pět záložníků a dva útočníci. Zkusili jsme něco nového, vypadalo to dobře. Byli jsme víc na balónu, líp jsme na tom byli i rychlostně. Dopředu jsme měli velkou sílu. Michal Nykrín se rozstřílel, dal pět gólů. Zápas to byl z naší strany dobrý, povedl se nám. A povedl se i večer první sportovní ples Mšena, který jsme měli v kokonínské sokolovně. Přijel i Honza Berger ze Sparty. Legenda Mšena, Jarda Gottwald dostal cenu co by legenda mšenského fotbalu,“ popsal dvě kvalitní akce mšenského týmu jeho trenér David Ryšavý.

Trenér Mšena: Nechceme ani jeden víkend stát. Hrajeme ještě další přáteláky

Mšeno pokračuje v Zimním poháru. Ve čtvrtek 22.2. máme místo tréninku Zálezlice. Kouč se ale těší na nedělní zápas (25.2.), ve 14 hodin vyběhnou na trávník v Mozartovce proti jablonecké U18.

„To bude, podle nás, k vidění určitě kvalitní fotbal, za U18 hrají mladí, běhaví kluci. Bude to rychlé, zajímavé utkání. Prověříme si svoji rychlost a fyzičku,“ řekl za A tým Mšena David Ryšavý.