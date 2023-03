„Plavy v úvodu hry vstřelily rychlé dvě branky. Poté se do hry dostal pomalu Rychnov a dokázal srovnat na 2:2. I přes vyšší počet brankových příležitostí, kdy jsme čtyřikrát trefili brankovou konstrukci a měli jsme i vyšší držení míče, jsme herně s papírově slabším soupeřem naprosto propadli,“ zhodnotil výkon mužstva jeden z rychnovských trenérů, Ondřej Králíček.

Plavy byly, jak potvrdil za tým Ondřej Votoček, naopak s výsledkem a výkonem spokojené. „Vyhráli jsme. První poločas, co se týká hřiště, byl dobrý. Ve druhé půli už bylo hřiště víc bílé, než zelené, těžký terén. Všechny naše borce ale musím pochválit, protože to pro ně byl první zápas po skončení podzimní sezóny. Jinak ale průběžně, docela poctivě trénujeme. Rychnov hraje o soutěž výš, takže pro nás to byl těžký zápas. Ale, i přes velkou absenci hráčů, jsme k němu přistoupili dobře. Ti, kteří za nás nastoupili, hráli hodně dobře. Je to pro nás motivace do dalších tréninků i do nové sezóny.“

Plavy mají před s sebou ještě na umělce v Desné přátelské utkání s Bozkovem. A ve třetím kole Poháru předpokládají, že na ně vyjde zřejmě Pěnčín, jako vítěz duelu Pěnčín – Smržovka (4.3.). „To by pro nás byla, jak se říká, vyšší dívčí, zahráli bychom si zase trochu větší fotbal, asi tak o tři levly výš. V Poháru se potkávají týmy na různé úrovni a o to je to zajímavější. Hrát mohou soupeři z různých soutěží, třeba i kraj proti okresnímu přeboru. Pěnčín určitě Pohár nepodcení a chce ho naopak vyhrát. My jsme s naším výkonem spokojení. Brali jsme to jako přátelák v přípravě, ale, když se pro nás zápas vyvíjel tak dobře, tak jsme se hecli, nechtěli jsme zahodit tak dobrý výsledek. Dál pokračujeme v přípravě. Soutěž začínáme až 25. března. První náš soupeř jsou Lučany. Vzhledem k počasí asi budeme první zápas hrát zase na umělé trávě v Desné. Na našem hřišti bude možná ještě sníh,“ řekl Ondřej Votoček.

Plavy A – Rychnov 4:3 (2:2)

Trenér Plavů Jaroslav Pekelský: „Do nové sezóny k nám přišly dvě posily z Desné, dva mladí hráči. A myslím, že oba budou patřit do základní sestavy. Ještě nějaké hráče máme rozjednané, ale netlačíme na to. Úplně nepotřebujeme. A pokud někoho chceme přivést, tak určitě kvalitního hráče. Trénujeme, ze začátku chodilo míň kluků, teď už se počet zvedl.“