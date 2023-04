Martin Hrubý, trenér SK Studenec: "Dnes píšu zápasový report hned. Píšu to rychle, dynamicky, s přehledem a zkušeně. Přesně tyto vlastnosti měl i náš soupeř FC Pěnčín…Do zápasu jsme nevstoupili " v uvozovkách v plný palbě". Chřipky a zranění Povra a Trejbala dostaly do základní sestavy i hráče širšího kádru, budoucích lídrů SK. Věkový průměr byl 21,9 let místních odchovanců + Adam v brance. Naopak hráčská historie v týmu soupeře je daleko pestřejší Nebudu rozebírat detaily zápasu. Pro nás to byla obrovská zkušenost, kluci viděli koncert, který je posune dál. Opět si to rozebereme a připravíme se na "důležitější" střetnutí."