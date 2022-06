Na krajský fotbal však zašli v Rynolticích na dlouhou dobu naposledy, neboť klub po dlouhých patnácti letech dobrovolně scénu opustí a bude hrát pouze okresní přebor. „Je to pravda. Tento krok jsme zvažovali dlouho, ale nyní je to definitivní,“ řekl Tomáš Vacek, sekretář a místopředseda týmu, který dokonce I.A třídu dokázal vyhrát.

„Navíc končí trenér Aleš Kotek i můj otec ve funkci vedoucího družstva, kterou zastával 25 let," přiznal místopředseda, který bude pokračovat ve funkci fotbalového rozhodčího a jistě se posune výš.

Před posledním zápasem v Krásné Studánce jste v klidném středu tabulky, proč dobrovolně v I. A třídě končíte?

Je nás málo, nemáme lidi. Naše generace, která to patnáct let táhla, už zestárla, je nám kolem pětatřiceti. A mladých je málo. Pokud se tu ukáží, tak jdou za lepšími podmínkami do okolních klubů, peníze jsou lákavé. A ta starší generace už krajskou soutěž hrát nechce.

Jak dlouho jste tento krok zvažovali?

Už před loňskou sezonou, nejde o nějakou rychlou akci. Tehdy se nám ještě podařilo nějaké mladé kluky získat, ale teď je to jinak. Navíc do toho zasáhl i covid. Někteří hráči si uvědomili, že se víkendy dají trávit i jinak než po fotbalech… A od dubna už jsme hráli jen o přežití.

Sezonu ale dokončíte, že?

Určitě. Jen si nechceme nic nalhávat, když vidíme, že situace je taková, jaká je.

Už víte, kdo vás v nové sestavě nahradí?

Ne, to se bude řešit až na předsezonním losovacím aktivu, podle tabulkových posunů. Místo nás bude hrát klub, který bude mít nárok.

Rynoltice nebudou hrát ani I. B třídu…

Ne. V podstatě naskočíme jen do okresního přeboru, kde máme nyní béčko. Budeme to hrát místo něj.

To pro vás musí být složitá situace…

Jedna éra, generace končí, ale třeba vyroste někdy v budoucnu další. No uvidíme.

Jak se vám líbila domácí derniéra na domácím hřišti, ve které jste remizovali s Bílým Kostelem 3:3?

Jednalo se o bojovné utkání, skoro bez obran. My jsme dostali v první půli tři góly po našich chybách, v poločase jsme si k tomu něco v kabině řekli a pak snížili i vyrovnali. V závěru už jsme soupeře mačkali, ale další šance nedali. Bylo to docela fajn utkání, které se muselo divákům líbit.