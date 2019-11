„Jarní „dojezd“ byl katastrofální a prohospodařili jsme velký bodový náskok z podzimu. Sice jsme nepomýšleli na postup a to ani v případě, že bychom se umístili na postupové pozici, ale je škoda neudržet stupně vítězů,“ řekl k situaci prezident klubu Jaroslav Strnad. Pod tímto negativem se podepsala velmi špatná tréninková docházka, jak prezident potvrdil, nebyla žádná a dále i úzký kádr mužstva, což vyvrcholilo nedostavením se k mistrovskému utkání ve Stráži n.N.

Po skončení minulého ročníku tedy došlo k určitým změnám v hráčském i realizačním kádru. Z postu asistenta trenéra se na hlavního trenéra posunul Jan Řezáč , který společně s konzultantem J. Najmanem dovedli tým k podzimnímu 4. místu v tabulce. Oddíl si však před započetím soutěže musel pustit žilou aby přivedl „novou krev“, která by mužstvo okysličila. „Soustředili jsme se na hráče, kteří jsou navíc na určité úrovni morální spolehlivosti s tréninkovou chutí. A to se částečně povedlo,“ řekl Strnad. Povedl se hlavně přestup Bendy z FK Velké Hamry a Štolby z FK Jablonec. „Ostatní přestupy ještě nechci hodnotit resp. je vyhodnotíme až po ukončení sezóny, neboť tam jsou i nějaké zdravotní důvody, proč to není tak, jak jsme si představovali. V sezóně jsme si i vypomohli krátkodobými přestupy jako např. Petržílkou, a pak na rozehrání přišel Barcuch z FK Velké Hamry a ukázal se jako rozdílový hráč. A zůstal u nás už do konce podzimu,“ dodal ještě k průběhu sezóny. Trenéři to měli obtížné, mužstvu se na začátku moc nedařilo.

A to i proto, že se muselo improvizovat vzhledem ke zraněním v obranných řadách. Hlavně těžké zranění Heinricha ve druhém utkání podzimu zasáhlo Pěnčín na stoperském postu, kam se následně musel přesunout ranař Hlubůček, kterého však časem nahradil Hušek. Mužstvo se opíralo i o spolehlivé výkony brankáře Pivrnce.

„K jednotlivým utkání se nemá cenu vyjadřovat, v některých jsme měli jak štěstí, tak smůlu, a tak jsme spokojeni jak s body, tak s umístěním v tabulce. Herně nás výrazně přehrál pouze vedoucí tým soutěže, Lomnice n.P. Nejlepší výkon jsme podali ve dvou domacích vítězných zápasech s Bílým Kostelem a Košťálovem," okomentoval zápasy Jaroslav Strnad.

Trenéři stanovili začátek přípravy na únor 2020. S tím ale prezident klubu, jak potvrdil, zrovna spokojený není. Bude chtít, aby tohle přehodnotili a začali už ve druhé polovině ledna nějakou fyzickou přípravou. V plánu mají krátkodobé soustředění a samozřejmě několik přátelských utkání. "Neuvažujeme o posilování mužstva, to by muselo být něco výjimečného, resp. jen v případě, že by nám, vzhledem k dobré spolupráci, uvolnili na rozehrání divizní Velké Hamry. Kádr je jinak dostatečně široký k tomu, aby na jaře uhájil přední příčky soutěže. Ke spokojenosti nám bude stačit umístění do 5 příčky," nastínil plán a úkol prezident klubu.