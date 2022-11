„Myslím si, že pro domácí je to šťastné vítězství. Do první branky jsme měli několik šancí, ale gól jsme nedali. Pak přišlo vyloučení a první branka Košťálova. Vzápětí jsme hru otevřeli a domácí nám dali další dvě branky. Chyběl nám Sedláček, je to škoda, kluci nehráli vůbec špatně,“ kroutil hlavou Radek Novák, kouč České Lípy. Ta je v tabulce dvanáctá, Košťálov přezimuje na třetí příčce.

V západní skupině I.B třídy vedla poslední Skalice B o poločase nad Hodkovicemi. Po pauze ale hosté nasázeli Skalici pět branek, vyhráli 6:2 (Kolář 2 – Jiránek 2, Bílek 2, Matějka, Janků) a poskočili na bronzový stupínek.

„Byl to zápas dvou poločasů. V tom prvním jsme měli vést 4:0, místo toho hosté lacině snížili. Po změně stran jsem musel prostřídat, přišlo rychlé vyrovnání z přísné penalty a už se to vezlo. Navíc se mi zranili další dva hráči. Takže v tomhle zápase bylo prostě všechno špatně,“ litoval Jakub Gabriel, hrající trenér Skalice B.

Ve východní skupině prohrál Držkov s Plavy 2:6 (Vaníček 2 – Prousek 2, Lupa 2, Rimský, Balatka). Plavy jsou páté, Držkov klesl na šesté místo.