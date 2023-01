Lokomotiva má za vydařenou premiéru. "Abych řekl pravdu, tak jsme tak jednoznačný zápas ani nečekali, chyběli nám asi čtyři hráči, ale zvládli jsme to a v 2. kole se můžeme těšit na áčko Skalice," uvedl Radek Novák. S výkonem svého celku byl spokojen. "Po vyrovnané úvodní dvacetiminutovce jsem dali dva góly a pak už měli zápas pod kontrolou. Mohli jsme dát i více branek. Zápas splnil očekávání," dodal českolipský kouč.

Pohár LKFS není žádnou novinkou, hrál se tradičně každý rok, avšak v posledních sezonách doznal poněkud novou podobu, zejména termínovou. Hraje se i v zimě. "Vše vychází z toho, jak probíhají zdejší soutěže. Vzhledem ke klimatickým podmínkách nám soutěže končí prakticky na začátku listopadu a jaro začínáme až poslední březnový víkend. Aby se pauza kvalitně vyplnila, tak se koná mimo klasických přípravných zápasů i pohár. Hraje se na umělkách, jejichž provoz a údržba něco stojí, proto účastníkům finančně vypomáháme a oni mají vedle sportovní motivace částečně i tu ekonomickou, proto na soutěž slyší a my jsme za to rádi," řekl v rozhovoru pro Deník sekretář Libereckého krajského fotbalového svazu Zbyněk Poppr. Letošního ročníku se zúčastní celkem 48 týmů, přičemž vesměs kluby z krajského přeboru jsou nasazeny přímo do 2. kola. "Účast pro kluby z I. B třídy je dobrovolná, ale i tam evidujeme o Pohár LKFS zájem," dodal sekretář Poppr.

Poslední finále vyhrála rezerva Velkých Hamrů B nad Novým Borem 3:0, poražení využili práva startovat ve zmiňovaném předkole českého fotbalového poháru Mol Cup. Další zápasy 1. kola se hrají 11. a 18. února.

Pohár LKFS 1. kolo:

TJ Doksy - Lokomotiva Česká Lípa 1:8 (1:4)

Branky: 32. Věchet - 21. Zeman, 27. Pospíšil, 39. Sedláček, 42. Sedláček, 48. Pavlovec, 56. Lupšák, 62. Sedláček, 82. Pavlovec.

Další program:

Sobota 11. února, 9:00 TJ Dubnice - TJ Tatran Bílý Kostel nad Nisou (UMT Č. Lípa)

Sobota 11. února, 10:30 TJ Albrechtice v Jiz. horách/Jiřetín - TJ Desná

Sobota 11. února, 11:00 TJ Jilemnice - SK Jívan BěláUMT Lomnice n. P.

Sobota 11. února, 11:00 TJ Dynamo Lindava - SK Žibřidice (UMT Č. Lípa)

Sobota 11. února, 13:30 TJ Sokol Ruprechtice - TJ Sokol Rozstání

Sobota 11. února, 14:00 TJ Sokol Roztoky u Jilemnice - FK Košťálov/Libštát (UMT Lomnice n. P.)

Sobota 11. února, 16:30 TJ Vratislavice n. N. - TJ Slovan Vesec (UMT Doubí)

Sobota 11. února, 17:30 SK Mírová pod Kozákovem - TJ Sokol Bozkov (UMT Turnov)

Sobota 18. února, 14:00 SK VTJ RAPID Liberec - TJ Sokol Doubí (UMT Doubí)

Sobota 18. února, 16:30 TJ Spartak Smržovka - TJ Sokol Držkov (UMT Desná)

Sobota 18. února, 17:00 FK Přepeře B - TJ Sokol Pěnčín (LI)