„Potřebovali jsme se po debaklech, které jsme s Pěnčínem v poslední době utrpěli, trochu zvednout. Přes týden jsme s trenérem pracovali na tom, abychom kluky zvedli a zkusili si zase fotbalem udělat radost. Soupeř měl asi v hlavě, že vyhraje. Možná to tak teoreticky mělo i být. Ale fotbal není teoretická záležitost. Naši kluci dnes na hřišti plnili to, co jsme se snažili jim vtloukat do hlavy po prohraném domácím zápase se Sedmihorkami. Trenér se dnes hodně dobře trefil do sestavy, kluci to odbojovali. Jejich výkon měl emoční náboj a nasazení," uvedl k výkonu vítězného týmu vedoucí Skalice Jiří Löffelmann.