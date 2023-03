Minutu po vedoucí brance Albrechtic bylo vyrovnáno a na hřišti bylo patrné, že bojuje desátý celek z I. B třídy proti čtvrtému celku krajského přeboru. Hamry svého soupeře přehrávaly ve všech činnostech a skóre rychle narůstalo až do jeho konečné podoby v 90. minutě. Hamry tak postupují do dalšího kola poháru a Albrechtice mají klid na přípravu do jarní sezony.