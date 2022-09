„Vstupovali jsme do utkání v roli favorita, ale až ty dvě slepované branky v šestatřicáté a sedmatřicáté minutě nám vnesly do hry trochu klidu. Musím říct, že výsledek 4:2 úplně neodpovídá průběhu utkání. Bylo to hodně vyrovnané utkání, naštěstí pro nás ale soupeř neměl úplně seřízená mířidla a netrefoval bránu,“ popisuje utkání trenér Rapidu Pavel Jakubec. „Čekal jsem, že ten rozdíl bude výraznější. Obecně je ta B třída velmi vyrovnaná,“ dodává Jakubec.

„Já jsem mužstvo převzal minulý týden. Dočasně jsem byl určen hlavním trenérem s tím, že se po podzimu uvidí, co dál,“ vysvětluje Aleš Skalický. Po čtyřech utkáních tak došlo v Jilemnici ke změně trenéra. Vedení týmu měl do té doby na starosti Václav Morávek, který je ale současně i aktivním hráčem. Skalický v Jilemnici hrával „Vesměs to prostředí znám, nešel jsem nikam, kde bych vůbec nevěděl, ale bylo to hodně na rychlo. S klukama jsem zatím absolvoval dvě tréninkové jednotky,“ říká Skalický.

„Chyběli nám dnes tři hráči základní sestavy, ale na to se nechci vymlouvat. Možná jsme zaplatili nováčkovskou daň. Skoro sami jsme si dali tři góly a na druhou stranu góly nedáváme a to sráží celé mužstvo k zemi. Teď jsou kluci v kabině skleslí,“ dává nahlédnout do zákulisí jilemnický trenér. „Nezklamali mě, s výkonem jsem spokojený, ale vadí mi, že na sebe na hřišti vůbec nemluví a jsou jako leklé ryby. Musíme to nastartovat, jít od soupeře k soupeři, abychom měli z fotbalu zase radost,“ konstatuje Aleš Skalický.

„Musím říct, že mě Jilemnice překvapila tím, jak mladý má tým. Stejně jako my trochu nezkušený a tomu odpovídal i průběh. Zápas měl pěkné tempo, na můj vkus těch ztrát bylo na obou stranách až moc, ale to je výsada mladého fotbalu. Oproti tomu zkušenému dospělému je to mnohem víc o běhání a o soubojích,“ říká liberecký kouč. „Jsem hrozně rád za tři body, ale bylo to upracované,“ dodává Pavel Jakubec.