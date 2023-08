Hlasujte pro Zásadu. Derby s Držkovem zachytí televizní kamery

Sedm utkání v sedmi městečkách nebo obcích opět navštíví televizní štáb České televize. A jestli dorazí také do Zásady, to záleží na fanoušcích a na počtu jejich hlasů. Derby mezi Zásadou a nedalekým Držkovem bezpochyby patří mezi ta, která by si pozornost kamer zasloužila. Mezi deseti zápasy už své místo má.

Přijede do Zásady televize? | Foto: Josef Březina