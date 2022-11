Košťálov - Česká Lípa 3:0 (0:0)

Trenér domácích Ivo Jiříček k poslednímu zápasu sezóny: „Hrálo se na umělce v Lomnici za mrazivého počasí, pro fotbal to zrovna příhodné podmínky nebyly. Oba týmy se s tím ale vyrovnaly. Domácím borcům chvíli trvalo, ostatně jako pravidelně, než se do zápasu dostali. Česká Lípa si v první čtvrthodině vytvořila dvě příležitosti a jednou dokonce nastřelila tyč. Pak se hra vyrovnala a dvě příležitosti jsme měli i my, když šli sami na brankáře nejdříve Houžvička a potom Zajíc. Ale bohužel, svoje šance neproměnili a poločas zůstal 0:0. Ve druhé půli pokračovala hra ve vyrovnaném tempu, střídaly se útoky z jedné stran y na druhou. Rozhodnutí přišlo až v poslední čtvrthodině, když Houžvička sám unikal na brankáře a byl před vápnem sražen. Hosté šli do desíti a my jsme to v 76. minutě využili. Nejlepší hráč na hřišti Filip Piry dal náš první gól, v 80. minutě, po pěkné akci Sádka, zvýšil na 2:0. A třetí gól přidal zkušený Janata a potvrdil tak naši výhru. Jednoduchý zápas to ale nebyl, vybojovali jsme povinné vítězství. Chtěli jsme být na třetím místě a povedlo se nám to.“



OKRESNÍ PŘEBOR:

Malá Skála – Hodkovice 3:2 (2:0)

Za vítězné domácí mužstvo Petr Volek: „Poslední dvě utkání nám vyšla. Proti Hodkovicím jsme hráli na těžkém, zastněženém terénu. Ale nedalo se nic dělat, pro oba týmy to bylo stejné. Měli jsme v prvním poločase víc šancí a dvě jsme využili. Hosté nás přehrávali ve druhé půli. Dostali nás pod tlak, snížili na 2:1. Pak jsme je zase my přitlačili, hosté dali na 3:2. Druhý poločas byl ale celkem vyrovnaný. Do poslední chvíle jsme se přetahovali o vítězství. A byli jsme rádi, že rozhodčí nenastavoval, že jsme tři body ubránili.



I. B TŘÍDA VÝCHOD:

Držkov A – Plavy A 2:6 (1:1)

Jaroslav Pekelský, trenér vítězného mužstva hostů: „Hráli jsme na těžkém, blátivém terénu. V zápase jsme byli jednoznačně lepší. Domácí ve druhém poločase odpadli fyzicky, právě na těžkém terénu jim selhaly síly. My jsme už Držkov do ničeho nepustili, ale ještě se domácím podařilo v první půli vyrovnat. Dokonce jsme chvíli i 1:0 prohrávali. Ale už v prvním poločase jsme začali mít převahu. Ve druhé půli jsme soupeře přehráli úplně. Naše vítězství bylo zasloužené. Pro nás tak skončila sezóna nádherně.“