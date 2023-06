"Tak jsme první. A poprvé od založení klubu, což čítá 44 let, jsme vystoupali na vrchol v kraji a vyhráli jsme tak zvanou první vesnickou ligu, ač ji hrají i menší města. Tedy ten příměr není zcela přesný. Děkuji všem mým kamarádům a přátelům, že nás jakkoliv podpořili, ať už divácky nebo i sponzorsky zakoupením vstupenky. Doufám, že nám zachováte i v příštím roce svoji přízeň a my se pokusíme tento úspěch zopakovat. Postup do vyšší soutěže jsme odmítli, neboť by bylo nad naše finanční možnosti navýšit rozpočet o cca 1 milion korun. A ani naše zázemí není v tuto chvíli připravené příjmout vyšší soutěž. Ale co není může třeba někdy být."

Pěnčín oslavil titul mistra. V duelu s Lomnicí už ale neběhal a vypustil souboje

Po jednání vedení klubu a po konzultacích s vedením obce se na Pěnčíně rozhodli zůstat v krajském přeboru. Manažer týmu Adam Pelta: "Mrzí mě to hlavně kvůli klubům, jenž spadnou, ale máme k tomu objektivní důvody, které se pokusím vysvětlit. Obec Pěnčín již několik let žádá o dotaci na nový areál, cena projektu je 60 milionu korun. A letos se žádost dostala do finální části hodnocení. Je opravdu vysoká šance, že bude úspěšná."

V případě postupu do divize by museli Pěnčínští hrát zápasy jinde. A to nechtějí. A kdyby obec byla v boji o dotaci neúspěšná, tak kabina hostů a nedostatek vody neumožňují zajistit dostatečný komfort pro vyšší soutěže. Jako další důvod Adam Pelta uvádí práci s mládeží.

"Děláme mládež teprve druhým rokem a nemáme dostatečný počet mužstev. Ve vedení je jasný názor. Pokud nebudeme splňovat vše, co musíme, tak se nahoru hnát nebudeme. A že po podzimu soutěž vyhrajeme, to jsme taky úplně nečekali. Poslední zápas jsme prohráli 5:0 ve Skalici."

Kvalita pěnčínského kádru je vysoká. Tým měl v průběhu sezóny štěstí, všichni klíčoví hráči zůstali zdraví a udrželi si formu. Zároveň měl trenér Emil Šafář k dispozici hráče, kteří na jaře udělali obrovský skok a jejich výkonnostní rozdíl podzim - jaro byl obrovský.

"Je potřeba pochválit trenéra, který to dokázal udržet pohromadě a byl náročný na intenzitu tréninkového procesu, protože to byl, podle mě, klíč k našemu úspěchu. Zároveň bych chtěl ještě poděkovat partnerům. Máme jich dnes okolo padesáti a nedokázali bychom bez nich složit takto kvalitní mančaft a zároveň platit trenéry mládeže, což beru jako naši povinnost," zdůraznil Pelta junior.