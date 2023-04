Jak se hrálo vám?

Hrací plocha nebyla v ideálním stavu, tudíž jakýkoliv pohyb byl na podmáčeném terénu složitý. Nicméně se mi díky spoluhráčům povedlo během 12 minut nastřílet hattrick, takže ve finále se mi hrálo skvěle.

Na jakém postu hrajete?

Hraji tam, kde mě aktuálně trenér Procházka potřebuje. Podzimní část a zimní přípravu jsem z 90 procent odehrál na postu stopera, ale vzhledem k tomu, že trenér chce hrát útočný a produktivní fotbal, tak momentálně hraji v ofenzivě, kde se cítím nejlépe.

Jak zatím hodnotíte výkon vašeho týmu na jaře?

Jaro jsme zahájili remízou s Košťálovem, kde jsme ztratili vedení po zbytečné chybě. Následně přišla prohra s týmem SK Žibřidice, kde jsme hned z kraje utkání udělali několik chyb a inkasovali rychlé branky. Myslím, že pokud se vyvarujeme zbytečných chyb, zejména ze začátku utkaní, budeme schopni hrát do první poloviny tabulky.

V čem byste se měli zlepšit?Určitě bychom měli zlepšit vstupy do jednotlivých utkání, kdy po chybách inkasujeme branky.

Jak dlouho se už fotbalu věnujete a jak dlouho hrajete za Rychnov?

Většinu mé kariéry jsem strávil v týmu FC Pěnčín, ze kterého jsem v roce 2021 při obměně kádru a nové vizi, kterou na Pěnčíně mají, přišel právě do Rychnova. Tady působím druhým rokem.

Je fotbal váš jediný koníček nebo máte čas ještě na jiný?

Fotbal je můj hlavní koníček, samozřejmě se snažím udržovat i v posilovně, abych mohl hrát, vzhledem k mému věku co nejdéle, ale občas je to dost složité časově, jelikož máme s manželkou dvě malé děti, které jsou pro nás prioritou číslo jedna, protože rodina je to nejdůležitější v životě.

Jaký je, podle vás, dnešní fotbal, co na něm hodnotíte kladně a co záporně?

Co se týče amatérských soutěží, tak kladně hodnotím, že se pořád najdou lidé jako je trenér Procházka a majitel klubu pan Jiří Šturma, kteří klubu obětují svůj volný čas. Hlavně prezident pan Šturma se svým týmem funkcionářů vytváří zázemí, které nám mohou ostatní kluby závidět. Záporně hodnotím, že hráči v amatérských soutěží chtějí za své působení v klubu finanční ohodnocení, a to se bavím o soutěžích od krajského přeboru níže, tudíž je problém přivést jakékoliv nové hráče do klubu, který hráče zkrátka nechce platit, což je za mě správně. Dle mého názoru je toto pro amatérské soutěže likvidační, protože některé kluby jako je Rychnov, jsou zásadně proti a na druhé straně jsou kluby, které si toto nemohou dovolit.

Jakému týmu v rámci České republiky a Evropy fandíte a proč?

Jsem velkým fanouškem týmu SK Slavia Praha, protože od mala společně s mým tátou navštěvujeme jejich utkání. Zkrátka Slavii máme v srdci.