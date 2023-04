Červená karta během zápasu, Hrubé nesportovní chování, HNCH - Prudké udeření spoluhráče (č. 23 Martin Válek) rukou do oblasti obličeje v nepřerušené hře mimo souboj o míč. Tak přesně tohle hlavní sudí zanesl do zápisu o utkání.

K celé situaci se vyjádřili oba aktéři. „Ano, v Mimoni končím z osobních důvodů. Nechci se v tom pitvat. Ti, co by měli mé důvody znát, je znají. Prostě ví, jak se věcí mají,“ odpověděl Deníku brankář Marek Michálek.

Co se tedy vlastně na hřišti proti Frýdlantu stalo? „Za stavu 6:1 mezi námi proběhla výměna názorů. A on po mě prostě vystartoval. Na pokyn rozhodčího ho pak hlavní sudí Vrabec vyloučil. Já jsem se ještě snažil u sudího orodovat, protože ve finále zůstalo jenom u slov. Ale jak pak řekl rozhodčí, tohle se prostě nesmí stávat,“ přidal svůj pohled na celý incident mimoňský fotbalista Martin Válek.

Po čtvrté brance to bylo vraždění neviňátek. Mimoň sráží defenzivní chyby

„Je to velká ostuda, strašně mě mrzí, že jsem v tom namočený. Každopádně jsem se po zápase všem omluvil, což se nedá říct o Michálkovi. Ten dosud neukázal špetku sebereflexe a po utkání s Višňovou se na sociální síti rozloučil,“ pokračoval Válek.

„Ano, doneslo se to ke mně. Já věřím, že si to Mára ještě rozmyslí a vrátí. Trochu mě mrzí, že si to kluci nevyříkají v kabině z očí do očí, ale řeší to přes sociální síť,“ kroutil hlavou Marek Steinfest, kouč Mimoně.

Ten do branky postavil v posledním zápase proti Višňové zkušeného Petra Špačka (1979). „Petr tam chytil tři těžké střele, bravurně je zlikvidoval. Podržel nás,“ zdůraznil Steinfest.

„Kluci se postavili za mě, to mu asi taky nepřidalo. Předseda to vzal s klidem. Pokud bude chytat Petr Špaček, tak to nikdo řešit nebude. Lepší brankář v kraji není. Byla by škoda ho mít zamčeného v garáži a nevypustit ho,“ dodal s úsměvem Martin Válek.