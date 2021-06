Kombinovaný tým Mšena A a Pěnčína remizoval na hřišti Vrchlabí, které hraje Královéhradecký KP.

Pěnčín nově | Foto: Dagmar Březinová

Trenér týmu Mšeno A/Pěnčín Miroslav Procházka k aktuální situaci obou týmů řekl: „Na prvním společném tréninku v Pěnčíně se sešlo čtyřiadvacet hráčů. Řekli jsme si, jak to bude vypadat dál. Do půlky června ještě využíváme umělku v Břízkách. Postupně se budeme přemísťovat do Pěnčína. Ale opatrně, abychom tam nepoškodili před letní přípravou trávník. S výkonem jsem byl spokojený. Každé takové utkání je pro nás výbornou přípravou. Teď je nejdůležitější správně poskládat mužstvo do nové sezóny.“