Kunčický Petr Vyroubal stihl tři branky do sítě Mostku B nastřílet v rozmezí pouhých pěti minut. Volanovský Jiří Holas na hattrick potřeboval jen o minutu více! Ani jeden víkendový zápas neskončil remízovým výsledkem.

Fotbalisté Libče se debaklu na hřišti Mladých Buků neubránili. | Foto: Veronika Fiebingerová

To se jen tak nevidí. Ačkoliv víkendová dění v podkrkonošském regionu nabízí týden co týden v dospělé kategorii „jen“ šestnáct zápasů, našlo se ve třetím kole okresních tříd hned pět fotbalistů, kteří do branky soupeře stihli nasázet hattrick!