„ My jsme B tým rozpustili, takže další ročník I. B třídy východ už hrát nebudeme,“ informoval vedoucí týmu Martin Kvapil a pokračoval: „Nic jsme nepřihlásili. Několik sezón jsme to teď dávali dohromady, jak jen to šlo. Spojili jsme se s Doubravou, ale nevydrželo nám to. A sami tým prostě nesložíme. Takže jsme to odpískali a zkusíme to až pak, až nám pomohou dorostenci. Ale to bude trvat nějaký ten rok, než dorostou do dospělého fotbalu. Když budou mít zájem, zkusíme otevřít béčko znova,“ dodal Kvapil.