Branky: 4x Pavelka, 2x Obršlík, Endler, Hujer, Nykrín – Marek, Kůtek Za domácí trenér David Ryšavý: „Užili jsme si závěrečný zápas, diváci měli pivo zadarmo, někteří pak přijeli ještě na zápas našeho béčka do Hodkovic. Oslavy proběhly tak, jak to má být. Užili jsme si to a jsme spokojení. Celá sezóna se nám povedla.“

Vedoucí týmu hostů Petr Dědeček: „Byla to jednoznačná záležitost. Přijeli jsme ve slepené sestavě, s několika dorostenci. Kluci nechodí. Mysleli jsme si, že si zápas užijeme, ale už o poločase to bylo 5:0, takže to už bylo těžké, taková hra kočky s myší. Ale odehrát jsme to museli.“

Smržovka – Plavy 1:2 (1:1)

Branky: Skalický – Rimský, Brezar

Za hosty Ondra Votoček: „Byl to poslední zápas sezóny. Domácí byli trochu přemotivovaní, ale to tam tak bývá. My jsme řešili zase nějaké absence, ale hráli jsme dobře. Měli jsme i trochu štěstí, dali jsme dva krásné góly a asi jsme Smržovce trochu pokazili naplánované oslavy. Je druhá, my jsme pátí. Pro domácí to bylo důležité utkání, pro nás už jen dohrávací, ale povedlo se nám. Teď už máme volno. Soutěž začíná už dvanáctého srpna a to je strašně brzo. Bývalo to i o čtrnáct dnů déle. Měsíc budeme mít volno, sejdeme se asi v půlce července. Naplánovanou máme už taky dokopnou, sportovní odpoledne, připravíme nějaké hry, nohejbal, tenis. A pak to na pár týdnů rozpustíme.“

Béčko Plavů se ani nezadýchalo, Zásadě chybí k postupu jen bod

Albrechtice – Pěnčín B 2:2 (0:2)

Branky: Pipek, Purm – 2x Zapadlo

Za hosty trenér Jan Řezáč: „Jsme zklamaní. Smržovka prohrála v zápase proti Plavům. A kdybychom my vyhráli, mohli jsme postoupit z druhého místa. Aspoň se to říká, že postoupit půjde i z druhého místa. Já jsem hodně zklamaný. Vedli jsme 2:0 v poločase a říkal jsem klukům, že zkazit si to můžeme jenom my. A taky se to stalo. Neuhlídali jsme dvě standardní situace. Dostali jsme během tří minut dva góly. První poločas jsme uhráli slušně, mohli jsme dát i víc gólů. Druhý poločas jsme bránili, bylo to vyrovnané, Albrechtice si příliš vyložených šancí nevytvořily. I rozlučka byla díky tomu taková smutná. Za první půli chválím, za druhou ne. Navíc nám chybělo asi sedm hráčů. Za stavu 2:0 jsme to měli zvládnout. Takhle jsme na jaře už ztratili třetí zápas, měli jsme to ve svých rukou a pak jsme to zkazili. Teď máme volno, sejdeme se v půlce července.“

Držkov A – Jablonec n. Jizerou 7:0 (3:0)

Za domácí: 3x Brož, Kvintus, Vaníček, Vokáček, Vrabec

Za domácí Jaroslav Salaba: „Od začátku utkání byl Držkov lepším týmem. Hosté se sice také dostali do několika šancí, ale nedokázali je využít. Nám se podařilo svůj tlak využít ve 26. minutě, kdy se prosadil Kvintus. Do poločasu jsme se prosadili ještě dvakrát a do kabin jsme šli s pohodlným náskokem. Druhá půle přinesla stejný děj jako první s tím rozdílem, že se utkání mírně přiostřilo. Byly vidět tvrdší zákroky na obou stranách. My jsme však žádné komplikace nepřipustili a postupně jsme navyšovali vedení až na konečných sedm branek.“

Bělá mařila šance, Druhý Košťálov ztratil na vítěznou Chrastavu čtyři body

Harrachov – Desná 3:2 (0:0)

Branky: Medal, Pešat, Kyncl – 2x Posselt

Za domácí trenér Pavel Dolenský: „Bylo to těsné, ale vyhráli jsme. Ráno před zápasem nás ale bylo jen osm. Máme zraněné. A kluci, reprezentační skokani, museli odjet na soustředění. Uvažovali jsme, že to budeme kontumovat, ale potom jsme dali dohromady registrované staré veterány, kteří nebyli třeba půl roku na hřišti a dopadlo to fantasticky. Dali jsme tři góly ze hry. Desná dva góly z penalty, která, za mne, byla sporná. Já jsem hodně spokojený.“

Za hosty vedoucí týmu Petr Kopal: „V posledním utkání rozhodla zkušenost Harrachova, který přehrál náš málo bojovný tým. My jsme nedostatečně bránili klíčové hráče soupeře ve středu hřiště a ti měli dostatek času situace řešit ve svůj prospěch.“

Lučany – Roztoky 3:1 (1:0)

Branky: Hillebrand, Brycz, Jón – Kopáček

Za domácí předseda FK Oldřich Churý: „Rozdrtili jsme soupeře a zachránili jsme se v I. B třídě. Můžeme oslavovat. Bylo to o nervy. Zpočátku byl soupeř trochu lepší. Vedli jsme, hráli jsme, co jsme potřebovali. Ve druhém poločase jsme dali na 2:0. Závěr byl famózní, na infarkt. My jsme v 88. minutě dostali na 2:1 a už jsme byli jednou nohou v okresním přeboru. Ale protože máme bezvadný mančaft a manažer udělal ty správné změny, tak jsme asi v devadesáté páté kopali roh nebo centr a gól dal náš gólman Pepa Jón. A on je teď hvězda lučanské kopané. Vyhráli jsme a zachránili jsme se v B třídě! Přijelo se podívat tři sta padesát diváků, možná víc. Byla to paráda, všechno jsme urovnali.“

Za hosty trenér Jakub Illner: „Je nám to strašně líto, moc nás to mrzí, dneska k tomu víc nedám. Bolí mě to moc, celý tým tomu dal všechno. Dnes proti nám stálo víc, než jedenáct hráčů soupeře. Rozhodlo někdo jiný a bylo to hrozně vokaté. Rozhodl rozhodčí. A když tam ještě přijel další tým a ten se nám smál do očí, tak jen potvrdil to, co se o něm říká.“

Bozkov – Přepeře B 0:1 (0:1)

Branka: Marek Rakouš

Za hosty vedoucí týmu Martin Kvapil: „V 18. minutě gól dala fotbalová legenda, která se vrátila po zranění a rozhodla zápas. Byli jsme bez kluků áčka, kteří se naštěstí udrželi v ČFL, tak měli rozlučku. Zvládli jsme to sami. My jsme hráli to, co jsme potřebovali, nikam jsme se nehnali. Byl to zápas neběhavý, nudný, aby se odehrál. Jsme rádi, že to skončilo. Tři body bereme. Jsme sedmí, to bereme.“