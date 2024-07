„Můžu slíbit jedno velké překvapení. Všichni budou překvapení, co se mi povedlo,“ sliboval Pelta junior v polovině června. A slib splnil. Jeho tým ještě rok bude mít ještě rok azyl v Zásadě, dokud neskončí rekonstrukce pěnčínského sportovního areálu.

Jak jste se dostal do Pěnčína?

Do Pěnčína přicházím z Velkých Hamrů, které hrají divizi. To pro mě znamenalo větší časové vytížení a i kvůli mé časově náročné práci jsem si dával pro a proti. K tomu jsem nějakou dobu v kontaktu s Adamem Peltou. No a nakonec to dopadlo tak,že jsme se dohodli na přestupu.

Kde jste v minulosti hrál?

Začínal jsem v sedmi letech v Jablonci nad Nisou, kam jsem se dostal až do B mužstva. Pak následovaly štace v Železném Brodě, Schollnach (Německo), taky v Jablonci nad Jizerou, odkud jsem se dostal na půl roku do 2.ligy, to jsem hrál za FK Varnsdorf. Následovala dlouhá léta právě ve Velkých Hamrech, na které budu vzpomínat jen v tom nejlepším. Teď doufám,že stejně úspěšné roky mě čekají i na Pěnčíně.

Jak se těšíte na krajský přebor o šestnácti týmech?

Za mě je to skvělé. Bude více zápásů. Zimní pauza je už takhle pro fotbalisty strašně dlouhá a tímhle se aspoň trochu zkrátí.

Jaké máte osobní a týmové ambice?

Nikdy jsem nebyl žádný extra střelec, takže osobní ambice nejsou na prvním místě. Chci být hlavně prospěšný pro tým. A týmově to je jasné. Vyhrát vše, co půjde.

Jak se těšíte na předkolo Mol cupu?

Dostali jsme Velké Hamry, což, abych řekl pravdu, jsem si úplně nepřál. Ale v tomhle zápase můžeme jen překvapit a věřím, že když na hřišti necháme vše, můžeme udělat dobrý výsledek.