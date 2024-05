„V dnešním utkání jsme podali dobrý výkon, od úvodu jsme měli více ze hry. Již v 7. minutě jsme vedli 1:0. Měli jsme i další šance, které jsme neproměnili, největší měl Rimský, ale nedal. V polovině poločasu rozhodčí udělal přestávku na pití a od tohoto okamžiku měli hosté navrch, v 25. minutě srovnali na 1:1. Do druhé půle jsme vlétli jako do úvodu utkání a ve 49. minutě Quirsfeld překonal gólmana hostů podruhé 2:1. Další šance zůstaly nevyužité, měli jsme více ze hry, ale dobré příležitosti neproměnili Hruška a Hloušek. Hostům jsme již také nedovolili skórovat, a tak jsme vedení udrželi a získali cenné tři body,“ řekl vedoucí týmu Desné Pavel Kopal.

Přepeře B – Zásada 0:5 (0:3)

„Zásada mi přišla jako nečekaně velké sousto. My jsme vůbec nic nezahráli. Soupeř byl lepší ve všech směrech To se občas musí uznat. Kotyza byl výborný, a k tomu mají ty mladé, rychlé kluky v útoku. Mají mančaft dobře poskládaný, byli jednoznačně lepší. Byla jedna jasná penalta, o tom nebylo pochyb. My jsme měli možná jeden průnik, ale pak jsme už jenom dohrávali. Celý zápas jsme na bránu vystřelili asi jenom dvakrát. Prostě nás přehráli. Teď hrajeme v Albrechticích. Doma jsme s nimi prohráli 3:0. Chtěli bychom to nějak odčinit. Uvidíme, jak se sejdeme,“ přemýšlí už nad dalším zápasem vedoucí týmu Martin Kvapil.

„Sešli jsme se v dobré sestavě a myslím, že nám to opět vyšlo. Trochu nečekaně, protože nám chyběl kapitán, ale i tak jsme si to užili a dobře jsme si zastříleli. Nyní máme na programu Turnov B, uvidíme, jestli bude mít posily z áčka,“ řekl kapitán Martin Kotyza.

Plavy – Jilemnice 0:1 (0:1)

„Byli jsme smutní, že jsme prohráli. Myslím si, že by remíza jako výsledek slušela zápasu více než naše prohra. Zvláště proto, že jsme v 94. minutě neproměnili penaltu. Co se týče našeho výkonu, v prvním poločase to nebylo úplně optimální. Soupeř nás přehrával a našemu brankáři bychom měli děkovat, že výsledek byl pouze 1:0. Ve druhém poločase jsme se ale dali dohromady, něco jsme si řekli, začali jsme hrát trochu jinak, v podstatě na jednu branku. Bohužel, jsme si moc šancí nevytvořili. Spíše to bylo bez šancí. A pak, v posledních deseti minutách, když jsme se vrhli do útoku, mohl soupeř rozhodnout o výsledku dvěma brejky. Ale neproměnil. V závěru jsme měli dvě, tři velké šance, včetně penalty. Měli jsme určeného hráče, který si věřil, vzal to na sebe, ale i přes to, že byla penalta na něj, netrefil branku. Nepodařilo se nám vyrovnat. Jinak se ale nemáme za co stydět. Výkon nebyl špatný a myslím, že si zasloužíme pochvalu, protože nám stále chyběli asi čtyři hráči ze základní sestavy a to bylo znát,“ zhodnotil duel trenér Plavů Jaroslav Pekelský.

„Bylo to těžké, ale vítězství se počítá. My jsme do zápasu vstoupili aktivně. Když to shrnu, tak jsme na soupeře vlétli a už v první minutě jsme mohli vést 2:0. Náš hráč šel sám na branku a trefil brankáře, od kterého se míč odrazil a dorážka skončila na tyči. Takže v první minutě to mohlo být už o dva góly. Byly tam dvě šance hned po sobě. První poločas mohl skončit klidně 5:1 pro nás. Domácí měli jednu, možná dvě šance, ale my jsme jich měli i na pět gólů. Dvakrát jsme trefili tyč a domácí brankář nás vychytal. Pak, někdy kolem třicáté minuty, jsme dokázali využít naši standardní situaci, kterou trénujeme, a dali jsme jediný gól zápasu," komentoval utkání trenér Jilemnice Aleš Skalický.

Utkání si už hostépohlídali, i když domácí měli v druhém poločase převahu, která sice vyvíjela tlak, ale hosté to odmakali. Hrozili rychlými protiútoky, ale kvůli tak trochu jejich nemohoucnosti, když hráč šel sám na bránu, trefil brankáře místo toho, aby dal gól a rozhodl utkání, museli bránit až do poslední minuty, vteřiny. Trenér Skalický si nikdy na rozhodčí nestěžuje, jak uvedl, ale tentokrát s jejich výkonem spokojený vůbec nebyl.

"Sudí v 90. minutě nařídil nesmyslnou penaltu, která nebyla oprávněná. Lidé se ptají, jak je možné, že takový rozhodčí píská v naší lize. Když už rozhodčí pískne takovou penaltu, měl by být stoprocentně jistý ve svém rozhodnutí, ale tohle… Takové strkání je ve hře desetkrát, dvacetkrát a nikdy se za to penalty nepískají. To bylo nespravedlivé. Připadalo mi, že se snažil ovlivnit výsledek. V boji o postup se do toho přidávají různé faktory. Chtěli jsme získat ze dvou venkovních zápasů čtyři body, máme tři, ale jsem spokojený, že jsme to zvládli. Příští týden se připravíme na Harrachov a budeme chtít zápas zvládnout, protože máme osud ve svých rukách. Pokud do konce soutěže neztratíme, můžeme skončit na druhém místě nebo dokonce prvním. Ale jak říkám, je to v našich rukách a pokud budeme bodovat v každém zápase za tři body, měli bychom skončit druzí. Harrachov hraje u nás. Připravíme se na něj. Samozřejmě půjdeme do zápasu s pokorou, protože nechceme říkat, že soupeře přejedeme, ale chceme jít za svým cílem a zahrát si dobrý fotbal, aby z toho měli radost jak hráči, tak i diváci, kteří na fotbal přijdou,“ přeje si trenér Jilemnice Aleš Skalický.



Smržovka – Albrechtice 0:1 (0:0)

„Tradiční derby, bohužel, nevyšlo v náš prospěch. V první půli se hrál bojovný a rychlý fotbal, kde šance z naší strany nebyly využité. Bohužel, v první půli byl po tvrdém zákroku zraněn náš hráč, má pravděpodobně přetrhané vazy. Zákrok nebyl odpískán ani potrestán, stalo se to před zraky rozhodčích a lavičky domácích. Ve druhé půli se hra ve středu hřiště vyrovnala, na šance byla ale chudá. Z ojedinělé akce z brejku nás hosté potrestali. Ještě doplním, že přišel další faul na hranici zákeřnosti od stejného hráče, skluz oběma nohama podrážkou na hráče Smržovky, byl potrestán žlutou kartou. Pokud takové zákroky hazardující se zdravím hráčů nebudou potrestané červenou a budou tolerovány, tak nám napříč soutěžemi budou hráči pouze ubývat. Závěrem bych rád podotknul, že důrazná tvrdá hra mě není cizí, ale zákeřná forma hry bez potrestání není správné řešení,“ zhodnotil derby asistent trenéra Martin Štěpánek.

„Sešlo se nás tentokrát hodně. Byl to bojovný zápas, samý souboj, typické derby. Klasická derby jsou vždy plná soubojů. Neměli jsme moc šancí, ani my, ani oni. Ale pak jsme vytvořili jednu příležitost a dali jsme gól. Byl to divný gól. Domácí museli být hodně naštvaní. Brali to velmi špatně. Ale tak to bývá vždycky. I fanoušci byli hodně rozjetí, spíš až vulgární. Vždycky si tam stěžují, že se proti nim píská špatně. Hrají tvrdě a když někdo hraje tvrdě proti nim, berou to nelibě. My jsme vyhráli, a to už podruhé v řadě. A to je pro nás důležité. V sobotu máme Přepeře B, doufám, že bychom měli vyhrát. Oni také nejsou ve své kůži, letos se ještě nedostali do formy,“ řekl za Albrechtice Jan Pipek.

Železný Brod B – Jablonec n. Jizerou 4:0 (2:0)



„Měli jsme dvě posily z A týmu, což je běžné pro většinu našich domácích zápasů. Když hrajeme doma, musíme doplnit kádr, protože máme jen mladší hráče. Od první minuty jsme měli zápas pod kontrolou. Byli jsme lepší na míči, dostávali jsme se častěji do zakončení, ale neproměnili jsme několik šancí, což nás provází celou sezonu. Na druhou stranu jsem byl rád, že poprvé v sezoně byla naše obrana opravdu pevná a nepustili jsme soupeře k žádné šanci. V prvním poločase jsme vedli 2:0, ale v kabině jsme si řekli, že zápas ještě neskončil, protože jsme už několikrát zažili, že jsme se dostali do problémů. Naštěstí si hráči uvědomovali, že bojujeme o záchranu a dali do toho sto procent. Všichni odvedli skvělou práci. Ve druhém poločase jsme přidali další dvě branky a zápas skončil 4:0. Mohlo to skončit i vyšším rozdílem, ale v této části sezony jde hlavně o sbírání bodů. V příštím kole k nám přijede Pěnčín B, což je kvalitní tým, ale hrajeme doma a my máme doma určitou sílu. Stanovili jsme si cíl neprohrát ani jeden ze tří domácích zápasů, které máme před sebou. Čeká nás Pěnčín B a Lučany. Do každého zápasu půjdeme s cílem vyhrát a připravit se na Lučany, což bude pro nás zápas sezony, jelikož jsou naším přímým konkurentem v boji o záchranu. Musíme získávat body. Už jsme zbytečně ztratili hodně bodů. Doufám, že se k nám štěstí trochu obrátí, protože ve většině zápasů jsme měli smůlu. Jen v jednom zápase s Jabloncem jsme byli šťastnější,“ konstatoval trenér brodského béčka Oldřich Aubrecht.

Harrachov – Lučany 5:0 (2:0)



„Soupeř byl dost slabý. My jsme opět podali dobrý výkon, jsem spokojený. Teď jedeme do Jilemnice, ale máme hodně zraněných. Vůbec nevím, jak to dáme dohromady,“ zdůraznil vedoucí týmu Harrachova Pavel Dolenský.



„Na umělce v Harrachově jsme se nedokázali vyrovnat s rozměry hrací plochy. Na tomto „dvorku“ asi vyhraje málokdo. Nedařilo se nám kombinačně, neproměnili jsme svoje šance. Domácí hrozili dlouhými auty, po jednom z nich šli do vedení. A když jsme se herně zvedli, tak domácí zatlačili, přidali další gól a bylo po zápase. Musíme se oklepat a připravit se na dalšího soupeře,“ má v plánu trenér Lučan Vojtěch Svozil.