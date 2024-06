„Potýkáme se v poslední době s nedostatkem hráčů a to mluvilo samo za sebe. Soupeř měl hráčů dost a vyhrál zaslouženě. Byl lepší,“ řekl trenér A týmu Plavů Jaroslav Pekelský.

Desná – Držkov A 5:3 (3:2)

Hosté nastoupili v oslabené sestavě, toho využili domácí v úvodu utkání, kdy hosty přehrávali, z převahy vytěžili rychlé vedení 1:0. Ve 20. minutě Rais přidal na 2:0. A za dvě minuty Quirsfeld zvýšil na 3:0. Rychlé a snadné vedení domácí uspokojilo, polevili a hosté toho využili. Ve 25. minutě skóroval z trestného kopu a teči ve zdi Vaníček - 3:1, ve 35. minutě po naší zbytečné ztrátě míče na polovině hřiště a nedohodě ve vápně jsme si dali vlastní gól 3:2. Druhá půle, po "bouřce" v kabině, začala dobře. Ve 46. minutě zvýšil na 4:2 Rais. Poté jsme kontrolovali vývoj utkání a v 84. minutě Kubát dorážel do prázdné branky na 5:2. Po rozehrávce využil naší nekoncentrovanosti Vaníček, který prošel středem hřiště a snížil na 5:3,“ vylíčil průběh zápasu vedoucí týmu Desné Petr Kopal.

„Prohráli jsme, ale sezónu chceme skončit jako druzí. Do Desné nás dorazilo málo a ještě s námi byli i hráči z B týmu. Pro nás bude rozhodující sobota 15. června. To hrajeme poslední utkání s Jablonečkem (Jablonec nad Jizerou). A to musíme vyhrát, abychom skončili druzí. Po utkání oslavíme konec sezóny. Máme marody, ale věřím, že se ještě do tohoto zápasu někdo z nich uzdraví a že už nastoupí také Vokáček, Hušek, Čížek. Hrajeme od 17 hodin na našem hřišti. A já si půjdu ještě zachytat po obědě do Zásady za starou gardu, která nastoupí, v rámci oslav 105. výročí místního fotbalu, proti bývalým profesionálům. Tak se na to těším,“ říká gólman Držkova Evžen Dvořák.

Kvapil: Dostat doma osm gólů, to jsem ještě nezažil

Jilemnice – Přepeře B 9:1 (4:1)

„Chtěli jsme vyhrát, což se nám podařilo. Dali jsme příležitost všem hráčům, což bylo oceněno, a doufáme, že se toto pozitivum přenese i do další sezóny. Nechceme nikoho vynechávat v sestavě a chceme hráče dobře připravit, aby měli zápasovou praxi a užili si to. Soupeř se snažil hrát fotbal až do poslední minuty, i když výsledek byl jednoznačný. Musím se poklonit a uznat, že protihráči nebyli snadným soupeřem, protože věděli, co se děje. Hráli o záchranu. Děkuji jim za to, že přijeli,“ řekl trenér vítězného týmu Aleš Skalický.



Jablonec n. J. - Albrechtice 0:2 (0:2)

„Bylo nás jedenáct. Sestava nic moc, ale zahráli jsme si hezký fotbal. Vedli jsme 2:0. Druhou půlku jsme přežili, byla hodně vyrovnaná. My jsme se nikam nehnali. Domácí se snažili, ale byli velice suchý. No prostě jsou na padáka, nedaří se jim, asi se už smířili s tím, že soutěž jen dohrávají. Nás teď čeká ještě poslední kolo s s béčkem Pěnčína. Pak už nás čeká jen oslava a konec sezóny,“ uvedl za Albrechtice Jan Pipek.



Lučany – Turnov B 1:2 (0:2)

„Je konec sezony, máme nějaké zraněné a další, takže jsme tomu museli uzpůsobit taktiku. Domácí se zachraňovali. Přestáli jsme počáteční nápor. Vedli jsme 1:0. Domácí chtěli doma naposledy vyhrát, ale zahazovali jednu šanci za druhou, byli evidentně nervózní. Druhý poločas už byl spíš taková bitva. My jsme se to snažili udržet a domácí potřebovali vyhrát. Po jednom z rohů nám dali gól. Výsledek jsme si už ale pohlídali a tři body jsme si odvezly. Příští týden končíme sezónu doma, přijede postupující tabulky Jilemnice,“řekl za Turnov trenér Karel Vodrážka.



Pěnčín B – Zásada 1:3 (1:2)

„Byl to náš nejpovedenější zápas sezóny. Za domácí nastoupil taky výborný střelec Honza Díl. Také si vytvořili šance, ale neproměnili. My teď chceme porazit v posledním utkání Lučany, abychom zůstali třetí v tabulce. S naším omlazeným týmem, se kterým jsme sezónu začínali, jsme ji zvládli velmi dobře. Postup do vyšší soutěže je ještě stále ve hře,“ uvažoval za tým kapitán Martin Kotyza.

Pěnčín je nejlepší! Tak velebili fanoušci držitele poháru

Harrachov – Železný Brod B 4:1 (2:0)

„Měli jsme zraněného brankáře, musel nastoupit bývalý gólman. Hostům jsme ukázali, jak se hraje fotbal v Harrachově. Bylo to fajn utkání, i rozhodčí byli skvělí, zvládli zápas bravurně. Poslední kolo hrajeme na Smržovce, ale chybí nám moc lidí,“ obává se vedoucí týmu Harrachova Pavel Dolenský.

„Od začátku zápasu bylo vidět, že největší výhodou domácích, a to je vidět i na výsledcích této poloviny sezony, je umělá tráva. Pro nás absolutní nezvyk. Bylo komplikovanější vytvořit vlastní rozehrávku. V poločase jsme prohrávali 2:0 a Harrachov měl v tom prvním poločase relativně čtyři velké šance. I my jsme měli dvě velké šance, které jsme neproměnili, ale zaslouženě jsme šli do kabin za stavu 2:0 pro domácí. V kabině jsme si něco o poločase řekli a druhý poločas vypadal úplně jinak. Soupeře jsme tlačili od začátku druhého poločasu, kdy jsme snížili na 1:2. Vytvořili jsme si několik závarů a pološancí, ale i přes neustálý tlak jsme dostali dva góly z brejků a domácí hráči zvítězili. S veškerým respektem k soupeři, když jsem viděl jejich soupisku a ročníky narození hráčů, tak jsem věřil, že tam budeme bodovat. Ale ukázalo se, že na tom malém hřišti a specifickém povrchu, na který vlastně není skoro nikdo v soutěži během léta zvyklý, musím uznat, že jim to vyhovuje a že jsme prohráli zaslouženě. Poslední utkání nás čeká v neděli, kdy odehrajeme zápas doma s Desnou. Když jsme hráli u ní, tak jsme prohráli 7:0. Takže doufám, že tentokrát to bude lepší na domácí půdě a že jim to oplatíme , i když určitě to nebude stejným rozdílem jako vloni,“ plánuje trenér Oldřich Aubrecht.