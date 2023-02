S Lovosicemi, které hrají krajský přebor na Ústecku, prohráli 1:3. Krásnou Studánku, která hraje I.A třídu, porazili 4:1. V přípravě ale o výsledky tolik nejde. „Proti Lovosicím jsme to brali čistě po kondiční stránce. Výkon nebo herní projev jsem moc neřešil. S Krásnou Studánkou jsme prohrávali 0:1, ve druhém poločase jsme už dominovali, soupeře zamkli na jeho půlce a dali čtyři góly. To už byl výkon, který se blížil mým představám,“ uvedl kouč Zdeněk Baťka.

Skalice trénuje dvakrát týdně na umělce v České Lípě, vše prokládá tréninky ve Skalici v tělocvičně. „Mohli bychom u nás chodit na náhradní hřiště, ale zatím je počasí takové, že na to prostě není terén. Někteří hráči jsou zranění, jako Kreml, Hauer nebo Tschakert. Hodně trpí na kolena kvůli umělkám. Ale třeba na tréninku se mi sejde šestnáct lidí. Měli jsme soustředění v Heřmanicích, to bylo perfektní, velká spokojenost. Dokonce se tam nikdo nezranil, tam to bohužel bylo tradicí,“ pokýval hlavou.

Baťka: Konec s fotbalem? Za těch sedm let jsem fakt strašně unavený

Tým z Českolipska eviduje pohyby v kádru. „Česká Lípa si stáhla Filipa Češku. Odchází také Kubát, jeho působení u nás pro mě bylo zklamáním. Pavel Musílek odešel do Vilémova, s Novým Borem řešíme hostování Filipa Stejskala. Nov hráči? Samozřejmě někoho oťukáváme. Jsou hráči, kteří by měli zájem přijít. Ale v zimním období jsou jednání složitá, hlavně kvůli financím,“ prozradil Baťka.

V dalším přátelských zápasech narazí skalice na týmy z Děčínska. Postupně se utkání s Jílovým (KP), Vilémovem (divize) a děčínským Juniorem (I.A). „To budou zápasy, kde už budeme dávat důraz na výkon. Pro Junior to už bude generálka na jarní část sezony. Hrajeme ještě pohár, měli jsme hrát ve čtvrtek s českolipskou Lokomotivou, ale Radek Novák mi volal, že to nedá dohromady, takže musíme najít jiný termín,“ pokrčil rameny.

Zdeněk Baťka na konci podzimu působil unaveně a znechuceně. Přes pauzu ale načerpal nové síly. „Odpadlo napětí v práci, hodně jsem si odpočinul na dovolené. Dostal jsem se na mistrovství světa do Kataru. Hlavně mě u toho drží přístup kluků. Ať je to jak chce, kdo může, ten na trénink přijde. Když pak máte na tréninku šestnáct lidí, tak vás to baví. O zákulisních věcech se bavit nebudeme, na jaře mě bude dobíhat trest. Ale už se na to těším,“ dodal s úsměvem.