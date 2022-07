Předseda FC Lomnice nad Popelkou Zdeněk Baudyš:

„Stěžovat si na sezónu nemůžeme, skončili jsme osmí s třiceti pěti body, jsme spokojení. Přípravu na novou sezónu začínáme v půlce července, soutěž pak od šestého srpna. Čekají nás přípravné zápasy. Plánujeme několik posil, možná přijde nejlepší střelec ze Sobotky, jedna posila z Košťálova, uvidíme. Zase nám ale někdo odejde. Když nám zůstane sestava stejná, jako byla v jarních kolech, tak bychom se mohli lehce z prostředka tabulky posunout výš. Všechno budou ale také ovlivňovat zranění a hlavně přístup hráčů. Ten u některých není takový, jaký by měl být. Začátek soutěže je, podle mne, příliš brzo, zasáhne do termínů dovolených a to může nástup do sezóny hodně ovlivnit. Když si naplánují týmy přípravu, tak se často nesejdou na konci července a přelomu srpna kompletní. Proto také chceme hrát maximálně tři přípravné zápasy, abychom si zase někde nemuseli hráče půjčovat. Ten začátek srpna je hodně brzký. Hráči chvíli odpočívali, ale funkcionáři volno neměli. Máme v našem areálu i soustředění dalších týmů, takže celé prázdniny je co dělat. Navíc nás čeká finančně náročná obnova certifikátu umělky. Nenudíme se.“

Předseda Marek Náhlovský, TJ Sokol Rovensko pod Troskami:

„Trápila nás docházka, ale s tím počítáme, nejsme profíci, nemůžeme hráče platit. A ti mají také jiné povinnosti. Máme kádr dvaadvaceti lidí, u některých by mohla být docházka lepší. Není dobré, když musíme měnit sestavu na poslední chvíli, pokud někdo nepřijde, i když by mohl. V krajském přeboru je to už znát. Kdo netrénuje, nemůže mít žádný výkon. S docházkou bojujeme stále. Ale společně se Sedmihorkami budeme mít dorost U19 a v něm hrají tak čtyři pět velmi šikovných kluků. Ti už za chlapy střídavě nastupovali, v nich vidíme velký přínos. Možná znovu založíme béčko, aby ti, kteří nebudou hrát v áčku, neodcházeli nikam na hostování, zůstávali u nás a podle potřeby posílili áčko.“

Trenér Sedmihorek Pavel Šafář:

„Sešli jsme se ve čtvrtek 16. července už na prvním tréninku, bylo nás dvacet. Pokračujeme o víkendu soustředěním v našem areálu a sehrajeme přitom dva přátelské zápasy, celkem jich máme v plánu pět. Trénovat dál budeme třikrát v týdnu. V uplynulé sezóně se nám nepodařilo být do pátého místa, teď chceme hrát v horní třetině tabulky. Začínáme 6. srpna doma s Mimoní, jsem spokojený. Neměli bychom mít problém se sejít. V kabině jsme se domluvili, že se zlepší účast na tréninku, který bude třikrát týdně. Uvidíme, jaká bude realita. Moje podmínka také byla doplnit kádr a to se povedlo. Podmínky máme parádní, nemáme si na co stěžovat. Perfektní je také spolupráce s Turnovem, který postoupil do divize. Máme možnost trénovat, až to bude potřeba, u nich na umělce. Já jsem u našeho týmu působil rok a půl jako asistent trenéra Džimise Bekakise, který ale dostal nabídku trénovat B tým FK Jablonec. Přešel jsem na pozici trenéra. Hráče znám, věřím, že to bude fungovat.“

Trenér B týmu Velkých Hamrů Zdeněk Bryscejn:

„Ze sezóny jsme nadšení, radost nám udělal A i B tým, v historii hamrovského fotbalu to byla nejlepší sezóna. Přípravu jsme už zahájili.“

Trenér Tomáš Nosek, FK Turnov:

„Vybojovali jsme postup do divize, takže se s krajem loučíme. Postupujeme do divize. Několik hráčů nám odejde a my je musíme nahradit odpovídající kvalitou, takže trenér a funkcionáři mají v době, kdy si hráči od fotbalu odpočinou, nejvíc práce. Moc času na to není. Některé hráče už jsme si vytypovali, dal jsem vedení klubu požadavky. Záleží ale také na tom, jestli jsou oslovení hráči ochotní třikrát týdně trénovat, to je moje podmínka. Jinou nemám, všechno je o trénování. Chceme hrát v divizi důstojnou roli. Pokud bychom nedali dohromady adekvátní tým, myslím, že by nemělo ani cenu do divize jít, protože by to byly zbytečně vyhozené peníze. A určitě bychom nechtěli za rok zase do krajského přeboru sestoupit. Většinou se soutěž začínala v pozdějším termínu, protože začátkem srpna ještě hodně lidí čerpá dovolené. Zase se straší s covidem, tak i proto se asi naplánovalo odehrát to co nejdřív. Ale pak ta dlouhá pauza do jara, ta také není pro hráče dobrá. Začíná se velmi brzo, všechny týmy mají umělky, určitě by mohly hrát i v listopadu. Chtěl bych, aby se náš tým držel v polovině tabulky. I já se s divizní soutěží seznamuji. Věřím, že se nám bude dařit.“

Trenér A týmu Železného Brodu Milan Mayer:

„Jsem rád, že jsme nehráli o záchranu do posledního kola. Byly zápasy výborné i špatné. Cíl do nové sezóny je podávat stabilní výkony, aby nebyly jako na houpačce. A samozřejmě zlepšit a pak udržet kvalitu. A musíme zapracovat víc na koncovce. Kdo a jak bude pokračovat řešíme aktuálně v průběhu přípravy, která začala už čtvrtého července..“