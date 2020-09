Brod opět v dalším kole krajského přeboru prohrál.



FK Železný Brod – Jiskra Višňová 1:3 (0:1)



Zápas začal s malým zpožděním, protože přesně v době výkopu Brodem prošel pořádný špláchanec.



BROD BYL BLÍŽ KE GÓLU

Domácí nastoupili opět ve zdecimované sestavě, ale v úvodu zápasu byli ke vstřelení gólu blíže oni.

V 18.minutě měl jasnou tutovku Kysela, ale trefil jen ležícího brankáře. Ve 23. minutě se nechal na velkém vápně přetlačit M. Kotlár a hostující Mazánek po otočce s míčem neuvěřitelně vymetl pavouky v brodské brance 0:1. Domácí pak přežili dvě šance hostí. Ve 44.minutě měl jasnou šanci střídající Plhal, ale povedlo se mu ji zazdít..



ZAČÁTEK BEZ ŠANCÍ

Ve druhém poločase se hrál vyrovnaný zápas dlouho bez šancí. V 67. minutě se ale prosadil Kysela a vyrovnal na 1:1. V té době byl Brod lepším týmem, ale přišla rychlá sprcha. V 71. minutě měli hosté 20 metrů od velkého vápna přímý kop, který poslali dlouhým nákopem do brodského vápna.

Tam se hlavou prosadil hostující urostlý Michálek a Višňová opět vedla 1:2. Pak ještě Brod tlačil a měl spoustu rohů a standardních situací. Jenže provedení těchto situací hodně vázlo a bochánky do vápna nemohly najít uplatnění. V nastavení se ještě prosadil opět Mazánek a zvýšil na konečných 1:3. Brod tak potřetí v soutěži prohrál, přestože to byl hratelný zápas.



Rozhodčí: Hnětynka. ŽK: 2:3. Diváků: 97

Sestava Brodu: Tkacz – Rozkovec, Kotlár M., Šilhán (33.min. Plhal), Hyška,

Šefr, Kotlár T. ,Musílek, Novotný,Picek, Kysela