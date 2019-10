Domácí tým Albrechtic do duelu I.B třídy východ vstupoval jako jasný favorit. Od počátku soutěže se pohybuje v čele tabulky a je velmi gólově produktivní. Naopak mužstvo Lučan zažívá šňůru neúspěchů, kdy poslední měsíc a půl nebodovalo a postupně se propadá pořadím soutěže. Celé utkání bylo ještě okořeněné skutečností, že v týmu Albrechtic působí hráči, kteří v minulých sezónách hráli za Lučany.

Albrechtice - Lučany 3:2 (0:1)

Papírové předpoklady se však nenaplnily, Lučany se na soupeře velmi dobře takticky připravily a již v osmé minutě po faulu před pokutovým územím se z trestného kopu krásně trefil do šibenice Jan Pavelka. Rychlý gól domácí zaskočil, velmi dlouho trvalo, než se dostali do tempa a dobře organizovaná a bojovná obrana hostů je k ničemu nepouštěla. Hosté hráli trpělivě a čekali na brejkové situace. Až posledních deset minut před koncem prvního poločasu si vytvořily Albrechtice větší tlak. Ten však kromě šance Marka Purma, kterého po průniku po levé straně vychytal lučanský gólman Šimon Sobotík, k ničemu nevedl. Do kabin se tak šlo za stavu 0:1.

Do druhého poločasu domácí vstoupili se zvýšenou aktivitou a již ve 49. minutě skóre srovnali. Na to však TJ Lučany rychle zareagovaly a po akci Kohouta se svým důrazem prosadil opět Jan Pavelka. Nastala vyrovnaná pasáž, bez výrazných gólových šancí, domácí brzdila značná nepřesnost ve finální fázi. Pro domácí přišlo vysvobození v podobě krásné dalekonosné branky ze 72. minuty. Domácí Michal Vávra si vzal balón na vlastní půli, přešel středem hřiště přes několik lučanských hráčů a jeho dalekonosná střela zapadla ke vzdálenější tyči.

Od tohoto gólu domácí ožili a hnali se za vítězstvím, Lučanští však stále hráli koncentrovaně a dařilo se jim nebezpečné situace eliminovat. Rozhodující situace nastala deset minut před koncem utkání, kdy po rychlém rozehrání lučanského gólmana Albrechtice získaly balón. Lučanská defenziva se nestihla zformovat a po nedoraze v pokutovém území skóroval z hranice malého vápna střídající Bělohlávek. Hosté již neměli sílu v posledních minutách výsledek zkorigovat.

„Jsme schopní proti silným soupeřům hrát velmi vyrovnaná utkání, bohužel bez bodového zisku. Toto i poslední utkání doma proti Přepeřím B jsme ztratili v posledních minutách, což je velká škoda. Dnes jsme dokázali elimovat jedny z nejlepších střelců soutěže, a to jak Marka Purma, tak Michala Zemana. Bohužel nás sráží špatná taktická rozhodnutí a individuální chyby. Před druhým gólem nedůraz ve středu pole a malý tlak na hráče s míčem a před gólem třetím zbrklé rychlé rozehrání," zhodnotil utkání hrající trenér Lučan Štěpán Sobotík. „Ačkoliv je před námi ještě poslední utkání, tak je pro nás podzim zatím velkým zklamáním, chtěli jsme figurovat v první polovině tabulky a ne na jejím chvostu“ doplnil hodnocení předseda TJ Lučany nad Nisou Oldřich Churý.