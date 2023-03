Proti diviznímu soupeři chyběli Pěnčínu v přátelském utkání Štemberk, Patka, Vrabec a Vébr. Po nemoci byli Šedý, Pour a Havel.

Trenér Pěnčína Emil Šafář:

„I když jsme prohráli, tak jsem spokojený. Turnov je divizní celek a za týden už jde do soutěže. My začínáme za měsíc. Narazili jsme na kvalitního soupeře z vyšší soutěže. My jsme do zápasu vstoupili velice dobře. Ve třetí minutě jsme kopali pokutový kop, který ale David Skuhravý neproměnil, brankář Turnova ho vychytal. Poločas jsme příliš dobře neodehráli. Trestaly nás brejkové situace. Soupeř nám dal tři branky. Ale my jsme taky měli šance, jak to dořešit. Za mne spokojenost. Chyběli nám oba stopeři, Karel Vrabec, Pavel Patka a k tomu další zkušení hráči Míra Štemberk a Martin Veber. Hráli jsme ale slušný zápas, soupeři jsme se kondičně vyrovnali. O poločase jsme prostřídali, do hry se dostali kluci ze širšího kádru. Druhý poločas byl taky dobrý, měli jsme dobré i špatné momenty. Ale proti tak dobrému soupeři jsme spokojení. Byl si s námi zahrát zase David Skuhravý. Utkání jsme zvládli se ctí, i když výsledek byl krutý. V sobotu 4. března hrajeme druhé kolo poháru se Smržovkou, když postoupíme, budeme v něm pokračovat. Kaňkou dneška byl výron v kotníku Ondry Šedého ve 35. minutě. Pomohl Honza Maryško.“

Hrající manažer Adam Pelta:

„Pěnčín do utkání vstoupil fantasticky. Vyhrával souboje a byl na míči. Hned v úvodu zápasu šel ze strany na domácí svatyni sám novic Bína a byl faulován. Penaltu si vzal Skuhravý a tu skvěle chytil bývalý hráč FCP Honza Franc. Tento moment nakopl Turnov a dostal se do zápasu. Turnov hrál jednoduchý fotbal s diagonálními nákopy na rychlá křídla. Nejvíce byl vidět Prokopec. Branka na 1:0 nejspíše offsidova padla po smolném odrazu a Havel skvěle zakončil. Naši velkou šanci zahodil Plechatý. Na 2:0 po chybě Šedého z přímého kopu zvýšil krasně Vencbauer. Třetí branka padla po brejku z našeho rohu, kdy jsme již opakovaně nedokázali na odraženém míči ukončit rodící se akci. Poločas. V druhé půli se hrálo více úsporněji. Čtvrtou branku vstřelil krásně Prokopec po centru za obranu, kdy se stopeři nechali překopnout. Na 4:1 korigoval střídající Tokár po teči Kohouta. Zápas nám ukazál, že fyzicky jsme na soupeře měli, ale pokud budeme dělat takové chyby, nemůžeme být v podobných utkání úspěšní!"

Asistent trenéra Turnova Michal Jíra:

"Na generálku jsme si vybrali soupeře, který je v jiné fázi přípravy, což bylo na hřišti vidět. Pěnčín dobře bránil, chvíli nám trvalo, než jsme se srovnali s jeho obranou. Potom jsme dali v prvním poločase tři branky. Ve druhé jsme prostřídali a už se dohrávalo v poklidu z obou stran. Před prvním mistrákem máme sestavu uzavřenou, ještě na dvou postech se rozhodujeme. Tento týden nám tréninky ukáží, koho tam postavíme. Zranění se nám vyhýbají. První kolo v jarní sezóně hrajeme v Trutnově. Je to zkušený soupeř, výborný ze standardních situací, má rychlé postranní hráče, na to si dáme pozor. Jedeme tam uspět a vyhrát, nastartovat soutěž jinak, než když jsme do ní vstoupili. To bylo prohrou. Dostávali jsme zbytečné góly hned ze začátku zápasu a pak jsme to museli dohánět. Fyzicky jsme dobře připravení. S tím, co náš trenér Tomáš Nosek do Turnova přinesl, se kluci zžili. Táhnou za jeden provaz. Myslím, že jsme na soutěž dobře připravení."