Do jarní části půjdou s významnou změnou. Radim Věchet už trénovat nebude, soustředit se bude pouze na své výkony na hřišti. „Podle posledních zpráv nového trenéra ještě nemáme. Předseda klubu tento problém řeší. V dnešní době je celkem složité sehnat kvalitní hráče a to samé platí i o trenérech,“ přiznal Radim Věchet.

Radime, přezimujete na šestém místě tabulky. Jste spokojený?

S ohledem na náš věkový průměr a na veliké množství hráčů, kteří pracují na směny, jsem se šestým místem nadmíru spokojený. Pro nás je obecně tato soutěž strop, takže 21 uhraných bodů beru všemi deseti. Většinu bodů jsme získali v domácím prostředí, kde nám svědčí naše menší hřiště. Co by mohlo být naopak lepší je naše defenzivní činnost, protože 38 obdržených branek ve čtrnácti kolech je příliš.

Vy jste se od začátku sezony stal hrajícím trenérem. Jaká to byla zkušenost?

Zkušenost to byla zajímavá. Zažil jsem spoustu pozitivních věcí, ale i některé negativní. Jsem rád, že jsem si to mohl vyzkoušet, vidět kabinu i z jiného úhlu než jako hráč, vyzkoušet si určité věci, které jsem do té doby nedělal, více přemýšlet o fotbalu, více se připravovat. Tak jako tak to pro mě byla cenná zkušenost.

Ale už ke konci podzimu jste mi říkal, že na jaře už koučovat rozhodně nebudete…

Ano, trénovat už nebudu, to souhlasí. Budu se věnovat pouze sobě a mé přípravě na jednotlivé zápasy. Důvody proč končím v pozici trenéra jsem zmínil v kabině před posledním soutěžním zápasem. A v kabině to také zůstane. Snad bych jenom dodal, že pozice trenéra jako taková mě naplňovala a v budoucnu bych se k ní rád vrátil, ale už pouze jako trenér, nikoliv jako hráč.

Máte už svého nástupce?

Podle posledních zpráv nástupce ještě není. Ale předseda klubu tento problém řeší. V dnešní době je celkem složité sehnat kvalitní hráče. To samé platí i o trenérech.

Překvapila vás nějak tabulka po první polovině sezony?

Možná mě lehce překvapilo Jestřebí. Byť jsou v tabulce druzí, což určitě není špatné, tak bych čekal, že s kvalitou jejich kádru nebudou mít čtyři prohry. A poté mě asi překvapilo Nové Město pod Smrkem. V prvním kole jsme u nich prohráli 2:5, domácí hráli velice sympaticky. Nečekal bych, že po podzimu budou předposlední.

Zimní pauzu máte zatraceně dlouhou. Nebojíte se, že můžou někteří hráči „zlenivět“?

Každý strůjcem svého štěstí. Nikdo nemá zakázáno jít si ve volném čase zaběhat nebo dělat jiné sportovní aktivity a lehce se udržovat. U nás ale zlenivění asi moc nehrozí. Již v prosinci jsme si chodili kopnout na umělou trávu ve Stráži pod Ralskem a nyní již chodíme pravidelně každou středu. Navíc někdy po domluvě chodíme i v sobotu do haly, takže už jsme na tréninkový režim víceméně najeli. Větší část kádru se účastnila i halového turnaje ve Stráži pod Ralskem. Spíše je nešťastná velice dlouhá pauza mezi koncem podzimní části a začátkem té jarní.

Jak tedy bude vypadat zimní příprava?

Průběh zimní přípravy? Na to jsem víceméně odpověděl v předešlé otázce. Pouze doplním, že bychom si v únoru nebo v březnu rádi udělali tradiční teambuildingové soustředění v Heřmanicích. Odehrajeme pár přátelských zápasů a v půlce února nás čeká pohár s Bílým Kostelem.

Registrujete nějaké pohyby v kádru?

Po dlouhé nemoci s lehkým tréninkem začne Roman Tschervenka. Jinak o žádném pohybu v kádru nevím.

Jaké ambice bude mít Dubnice v jarní části sezony?

Na to by měl odpovědět nový trenér. Ale asi obecně samozřejmě všichni uvítáme, když se budeme držet ve středu tabulky, což je pro nás vysoký nadstandard. Bylo by fajn, odehrát každý zápas se ctí, nikomu nic nedarovat a snažit se hrát s každým soupeřem jak nejlépe umíme. Pravděpodobně to bude naše poslední sezona v krajské soutěži. Ale to nechci předbíhat.

Vy od fotbalu odpočíváte?

Poslední zápas jsme hráli 5. listopadu a přiznám se, že minimálně měsíc jsem pouze odpočíval a lízal si rány (úsměv). Poté jsem si byl párkrát zaběhat a pak, jak jsem již zmínil, jsme se lehce začali udržovat fotbálky na umělé trávě a v hale. Jinak jsem se snažil užít si vánoční pohodu a svátky v rodinném kruhu. Tímto bych rád také popřál vám do redakce, všem čtenářům Deníku a fanouškům fotbalu hlavně hodně zdraví, spokojenosti a sportovních úspěchů v novém roce.