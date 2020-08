Pohárové utkání proti Harrachovu, který hraje I. B. třídu, mělo jednoznačný průběh pro domácí hráče a zaváhání z jejich strany nepřipadalo v úvahu, vzhledem k tomu, že jsou zástupci krajského přeboru.



Původní plán hrát v Harrachově se změnil a mužstva se dohodla odehrát duel na velkém hřišti v Břízkách.

Trenér Mšena Jaroslav Procházka: „Do utkání nenastoupila sestava, která bude možná hrát v sobotu v Novém Boru, kde nás čeká první mistrák krajského přeboru. Naopak, ještě jsem si chtěl vyzkoušet mladé hráče. Soupeř hraje I. B. třídu. Čekal jsem, že naši mladí budou výraznější. Ale nebyli. Když pak nastoupily jistoty našeho týmu, Čížek a Maryško, bylo to hned znát. Hlavně Tomáš Čížek, to je prostě stroj na góly.“

Jiskra Mšeno A – Harrachov 7:1 (4:0)

Povinnost velela domácím vyhrát. Už na tréninku upozornil trenér Procházka na to, že soupeře, i když hraje nižší soutěž, nesmí hráči podcenit.



„To, co jsme si řekli, tak hráči hráli, a to i za úmorného vedra. Myslím, že se na zápas dalo koukat a diváci mohli být s předvedeným výkonem spokojení. Možná udělám ještě nějaké změny do utkání v Novém Boru. Uvidíme, zda se uzdraví hráči, kteří nám chybí. Zápas účel splnil, napověděl mi v tom, abych si ujasnil, kdo bude v prvním mistráku hrát a kdo ne.¨Chtěl jsem vidět mladé. Ale do Boru pojedeme se sestavou zkušených hráčů. Potřebujeme soutěž dobře odstartovat. Ještě budeme v týdnu třikrát trénovat. Dnešní výsledek byl parádní. Ale stačila by nám v Boru i výhra 1:0, hlavně, abychom přivezli body,“ zdůraznil kouč Mšena.



Hrající manažer týmu Adam Pelta k pohárovému zápasu řekl:

„Byl znát rozdíl dvou soutěží. Ale soupeře chci pochválit. Měli jsme hrát u nich na menším hřišti, ale domluvili jsme se, že přijedou k nám a vyzkouší si velké hřiště. Výborně hrál Tomáš Čížek, který dal hattrick. Je to náš kapitán a jasně nejlepší hráč týmu.“