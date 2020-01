„Obě mužstva byla nekompletní, chybělo jim i nám dost hráčů. V tomto utkání nešlo o výsledek. Aspoň jsme něco naběhali a pořád je lepší hrát zápas než trénovat,“ okomentoval první přípravný zápas nový trenér Jiskry Mšeno A Miroslav Procházka. Podle něho se také ukázalo, že když v základu chybí klíčoví hráči a na jejich postech hrají jiní, tak je to znát, je to velký rozdíl. A už vůbec proti takovému soupeři, jako jsou Přepeře.

„Měli jsme docela dobrý začátek. To nám vydrželo asi pětadvacet minut. Ale pak bylo znát, že fyzicky jsme na Přepeře neměli. A nedali jsme ještě navíc jednu vyloženou šanci. Ale tentokrát jsem nekoukal na výsledek, ale na to, jak jim budeme stačit a jak vydržíme běhat,“ zdůraznil trenér Mšena. Potvrdilo se ale, že fyzičku proti Přepeřům mají zatím hráči Mšena slabou. A proto, jak potvrdil trenér, na ní budou ještě pracovat.

Pod jeho vedením začalo Mšeno trénovat 20. ledna. V prosinci, jak připomenul kouč, se rozešli s tím, že každý musí přes vánoční svátky pracovat sám na sobě. A že to splnila jen menšina týmu, to trenér poznal. A také se to v prvním týdnu na tréninku potvrdilo.

„Chtěl jsem, aby na fyzičce sami trochu přes svátky pracovali a byli tak na zimní přípravu připravení. Na hráčích ale bylo vidět, že se nepřipravovali a jen asi tak dva tři hráči to vzali vážně. Ostatní v prvním týdnu už na tréninku měli sami se sebou fyzicky co dělat. Bylo na nich vidět, že připravení nejsou. Budeme to teď dohánět, aby byli kde brát pak v zápasech,“ má v plánu trenér Procházka.

Tvrdý trénink

Už od pondělí 28. ledna má kouč v plánu na tréninku přitvrdit. „V plánu jsem měl sice něco jiného, ale budeme teď víc běhat než pracovat s balonem. Přesvědčili mě, že to, až na několik výjimek, neudělali. Tak to prostě musíme udělat teď,“ plánuje Procházka.

Potvrdil také, že každý trenér pozná, jestli hráči pracují také individuálně na svoji fyzičce. „Když se běhají vytrvalostní běhy, takové čtyři série po třech kolech, tak mají všichni začátky většinou dobré, ale po třetí, čtvrté sérii už jsou roztažení a poslední mají co dělat, aby doběhli,“ poznamenal trenér Mšena.

V týdnu má zase s týmem v plánu tři tréninky a o víkendu další přípravné utkání. „V sobotu se utkáme s béčkem Dukly Praha, které hraje III. ligu a je v Jablonci na soustředění. Určitě to pro nás bude zase zajímavá konfrontace. Doufám hlavně, že nás už bude víc. Tentokrát bylo hráčů jenom třináct Ke konci zápasu už nastoupil i náhradní gólman. I taková absence pak narušuje přípravu, která je stavěná pro osmnáct, dvacet hráčů. A tak se pak naruší i plán celé přípravy. Pokud je to nemoc nebo zranění, tak se nedá nic dělat. V případě soukromých důvodů by je měli hráči zvážit. Pokud chtějí hrát, musí vědět, kolik času chtějí fotbalu věnovat a musí jak trénovat, tak chodit na zápasy. A jestliže navíc chtějí postoupit, tak není možné, abychom v přípravě hráli s mužstvy nižších tříd. To nám nic nedá. Náš manažer Adam Pelta zajistil týmy z vyšších soutěží. Tak je to pak zklamání i pro nás. Každý by měl vědět, co chce fotbalu a přípravě věnovat, řekl trenér.