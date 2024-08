„První poločas nebyl podle našich představ. Nebojovali jsme, nedostupovali jsme dobře soupeře a hlavně jsme se proti zhuštěné obraně nedokázali prosadit. A jen špatná koncovka hostů nás zachránila od dalších branek. Poločasový výsledek nemusel být jen 0:1 , ale vyšší. Dobře, že soupeřovy šance pochytal náš výborný brankář Pavel Negru a nebo že se zrovna Mšeno netrefilo do branky. O poločase jsme si k tomu něco řekli a udělali jsme jednu změnu k dobrému. Pak jsme začali po pěkných akcích dávat branky. Chtěl bych v tomto zápase vyzdvihnout našeho nováčka Kubu Fidru, který přišel z Německa a byl vynikající, nahrál na dva góly," hodnotil utkání trenér Jilemnice Aleš Skalický.

„První poločas jsme odmakali, měli jsme tutové šance na čtyři góly. Vyhráli jsme ho alespoň 1:0 gólem Bendy. V poločase jsem se, bohužel, i kvůli velkému teplu, rozhodl, že udělám dvě změny a hru trochu oživím. Nasadil jsem dva nové hráče, ale ti tam moc nesedli a hra se nám trochu rozpadla. Příště budeme chytřejší. Neuhlídali jsme kvalitního Mätzelta, který nám dal dva góly, jeden pravou a druhý levou nohou a pak přidal Bonomo třetí. Hraje se ale dál, doma teď nastoupí stejná sestava, s dalším soupeřem se zase o body popereme na maximum," řekl za Mšeno trenér David Skuhravý.



Rychnov – Rozstání 3:2 (0:1)

„Bylo to vyrovnané utkání, my s nimi máme a většinou jsme měli zatím vyrovnanou bilanci. Ale vždycky záleží na tom, jak se sejdeme. Nás už bylo o něco víc, někteří se už vrátili z dovolených, takže kvalita byla o něco lepší, než minule v České Lípě. Jak chybí někdo z klíčových hráčů, tak je to špatné, protože ho nemáme kým nahradit. Je dobře, že už se vrátil Dupač a Vik, to je nová posila. První půli jsme nebyli dobří. Byli jsme pomalí, neurovnaní, bez šancí a hodně špatných přihrávek. O přestávce jsme si k tomu něco řekli. Snad si z toho kluci něco vzali. Podle výsledku ano, otočili jsme to, šli jsme na 3:1. Soupeř dal na 3:2 a pak ještě v poslední minutě měli jednu tutovou šanci, takže zápas mohl končit remízou. Bohudík pro nás ji nevyužili," okomentoval utkání trenér Rychnova Miroslav Procházka.

Na další zápas v Semilech už počítá s tím, že bude mužstvo ještě lépe připravené a pojede tam ve vyšším kvalitě a také ve vyšším počtu, protože se vrátí další hráči z dovolené nebo po zraněních a nemocech.

"Nebojím se o výsledky. Když všichni budou chodit, tak to bude dobré. Máme pětadvacet hráčů, nemůže se přece stát, abychom na utkání odjeli jen v jedenácti lidech. Letní přípravu jsme si naplánovali dobře. Ale zase do toho zasáhly dovolené," konstatoval kouč.