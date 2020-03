Jablonec n. N. - V zimní sezóně sehrálo áčko Jiskry Mšeno osm přípravných zápasů, z toho dva hráči vyhráli a v jednom remizovali, pět prohráli.

Pokračovali v přípravě | Foto: D. Březinová

Nabitý víkend mají za sebou hráči A tým Jiskry Mšeno, které do nastávající sezóny připravuje nový trenér Miroslav Procházka.

V sobotu dopoledne sehrálo mužstvo přípravné utkání s dorostem FK Jablonec. To skončilo výsledkem 7:4. „Proti prvnímu dorostu to bylo celkem solidní utkání. Měl jsem z toho větší obavy. Byly sice špatné podmínky, mlha, ale to měla obě mužstva stejné. Přehráli jsme je, byli jsme lepší, fotbalovější. Byla to pro nás zasloužená výhra. Chyběli asi dva hráči, z devadesáti procent jsme jinak už byli komplet a s tím se pak dá něco dělat,“ popsal duel s dorostem FK Jablonec trenér Procházka.

Hned v sobotu dopoledne se utkali hráči s účastníkem I. A třídy Středočeského přeboru, s mužstvem Pěčic. Zápas skončil 1:1. „My jsme vyhořeli na neproměňování šancí. Kdybychom dokázali proměnit ty, které jsme měli, určitě by výsledek byl jiný v náš prospěch.“

Trenér už kladně hodnotil účast, tým byl skoro kompletní. I díky tomu, že mohl střídat hodně hráčů se dostalo Mšeno do šancí, ovšem bez závěrečného efektu.

PŘÍPRAVU KOUČ CHVÁLÍ

„Naše hra už dostává tvář podle mých představ. V zimní sezóně jsme sehráli osm přípravných zápasů, z toho jsme dva vyhráli a v jednom remizovali, pět prohráli. Na začátku jsme ale měli těžké soupeře, jednoho z divize a dva třetiligové. Hráli jsme s menším počtem hráčů, což byla škoda, kdyby nás bylo víc, byli bychom pro ně těžším soupeřem. Postupně se hráči uzdravovali, ale zase jsme hráli se soupeři na naší úrovni nebo i z nižších soutěží, tak byly výsledky zápasů lepší v náš prospěch,“ zhodnotil přípravu Procházka.

PLÁN HRÁČI SPLNILI

Do přípravy naskočili už v lednu. Sehráli osm přátelských utkání a pravidelně třikrát týdně trénovali. To bere kouč jako dostačující start pro nadcházející soutěž. „Nemám k přípravě výhrady. V rámci možností hráči chodili trénovat. Plnili, co měli. Některé věci ovlivnit nelze, třeba nemoc nebo pracovní povinnosti. Do zaměstnání chodit musí,“ dodal kouč.

KONEČNĚ VOLNÝ VÍKEND

Druhý březnový víkend mají fotbalisté mšenského áčka volno. Od 14. března až do konce soutěže je žádné už asi nečeká. „První kolo poháru hrajeme proti Jenišovicích doma, je to 14. března ve 14 hodin. To bude zároveň generálka před zahájením soutěže. Do té doby budeme samozřejmě dál trénovat, ale nehrajeme žádné přípravné zápasy. Hráče stále poznávám. Už mám, až na dvě místa jasno, jak bude sestava vypadat. Ještě budeme pilovat herní záležitosti. Trénovat se určitě bude,“ řekl kouč.