Jak se podařilo doplnit tým? Kdo přišel, kdo odešel?

Doplnit mužstvo se nám podařilo velmi dobře. Přišel brankář Petr Králíček z nižší soutěže z Německa, Jan Maryško ze Železného Brodu, Luboš Pumrle z Pěnčína, Matěj Vaníček z Držkova a ještě dotahujeme dva další hráče. Odešel pouze Chmelík do Václavic.

Ještě někdo chybí, někoho byste ještě v týmu potřeboval?

Ne, toto posílení je dostačující.

Jaký je, podle vás, trh s hráči?

Kvalitních hráčů je, jako vždy, málo a každý si je hlídá. Nejdeme cestou přeplácení, naši hráči mají skvělé zázemí a hrají bez peněz.

Kdy jste zahájili přípravu a jak probíhá?

Přípravu jsme zahájili 18. července v domácích podmínkách, trénujeme dvakrát týdně.

Jaké máte v plánu přípravné zápasy?

Máme domluvená utkání se Zásadou, Desnou, Košťálovem a ještě jeden s Desnou.

Vedete si evidenci účasti na tréninku? Co s tím hráčem, který moc nechodí?

Samozřejmě si evidenci vedu a hráči trénovat chodí. Takže s tím u nás problém není.



Jaká byla statistika týmu po podzimu, góly, karty?

Sezona 23-24: 26/12-3-11/ 83:72 /, 39 bodů, 6.místo. Dostali jsme hodně branek, na tom musíme zapracovat. Nejvíce branek dali: Dupač (16), Paldus (15) a Hušek (10).

Co tresty za chování na hřišti? Měli by se někteří hráči nad sebou zamyslet?

Fotbal je o emocích, tak chápu jejich projevy, nebylo tam nic, co by bylo přes čáru. Budete hráče finančně motivovat třeba za vstřelený gól atd.? Ano, když dají tři a více, tak donesou peníze do kasy.

Jak jste si odpočinul během fotbalové dovolené?

Odpočíval jsem u EURA a dovolenou prožíváme s manželkou na kolech a cestováním v zahraničí.

I trenér by měl mít dobrou fyzičku. Jak o tu svoji pečujete vy?

Každý den jezdím na kole a v týdnu si zahraju fotbal a nohejbal.



Co říkáte neúspěchu českého týmu na MS?

Po skončení je každý chytrý, ale, upřímně, dopadlo to dle očekávání. Naprosto souhlasím s trenérem Csaplárem, že si třicet let lžeme a namlouváme, jak je vše v pořádku a jak se skvěle trénuje. To je odraz naší práce. Vyjmenoval bych více aspektů: forma trénování, výběr hráčů, skautink.Ta hra se jmenuje fotbal, ale my z toho děláme atletofotbal a tím pádem se vytrácejí kreativní hráči. Řekl bych k tomu více, ale na to není prostor.

Jaké máte plány do nové sezóny s rychnovským áčkem?

Plány jsou jednoduché: poctivě trénovat a výsledky přijdou. Každý, kdo k nám přijede, tak slyšíme, jaký je tady skvělý areál. Vedení, v čele s Jiřím Šturmou, nám vytváří skvělé zázemí a tím pádem my to musíme vrátit dobrým fotbalem a tím, že kvůli němu budou lidé na fotbal chodit a bude je to bavit.

Který soupeř bude, podle vás, těžší než ti ostatní?

Při pohledu na týmy, které v soutěži máme, tak jednoznačně Česká Lípa.



Jak si rozumíte s rozhodčími a jaký jste při zápase, nervák nebo kliďas?

Když pískají starší rozhodčí, tak je to v pořádku, protože mě znají. U těch začínajících je to těžší, občas se ozvu. Když to přijmou, v pořádku, když ne, tak si to během utkání vysvětlujeme. Ale musím říct, že většina píská dobře, ovšem jsou i tací, kteří by se měli věnovat něčemu jinému. Co se týče mé osoby při zápase, tak si myslím, že jsem spíše kliďas, ale občas se lehce ozvu.