Hned v zahajovacím zápase nového ročníku krajského přeboru čekal na brodský tým jeden z největších favoritů soutěže. Pro několik hráčů to byl jistě i pikantní souboj.

Před 170 diváky se hrálo derby utkání, v němž ale na cestě za úspěchem scházelo domácím to hlavní. Přesná a důrazná koncovka . Po třiceti minutách zápasu se ujali vedení hosté, domácí borci se sice tlačili do útoku, vyrovnání však nepřicházelo. A když Turnov přidal deset minut před koncem druhý gól, bylo definitivně rozhodnuto. Vykročení do nové sezóny i přes mohutné povzbuzování fanoušků nevyšlo podle jejich přání.

FK Železný Brod – FK Turnov 0:2 (0:1)

V létě do Turnova odešla dlouholetá brankářská opora Brodu Láďa Kopal. Opačným směrem přišli dva sedmnáctiletí dorostenci Rozkovec a Plhal.

BÝVALÍ BYLI NEJLEPŠÍ

Za Turnov hráli i dva hráči, kteří v Brodě nedávno působili a to Petr Havel a Petr Svoboda. Oba patřili v tomto zápase k nejlepším na hřišti. Domácí tým se v současné době potýká s nebývalým počtem zraněných a sestavu doslova lepil. Nicméně Brod favoritu vzdoroval se ctí.

ROZDÍL NEBYL VIDĚT

Prvních deset minut bylo vyrovnaných. Poté Turnov začal tlačit a do první velké šance se dostal v 22.minutě, kdy prostředkem obrany se hosté dostali před brankáře Tkacze, který předvedl pěkný zákrok. Ve 25 vypadala situace na Makulu jako penaltová, ale pískal se faul proti Brodu.

Hosté v létě sehnali střelce z Chrastavy, Beneše, který svou pověst potvrdil 32.minutě. Beneš potvrdil skvělý výběr místa a z nenápadné akce se prosadil před brankou Brodu 0:1. Vyrovnat mohl po přihrávce Novotného Šefr, ale špatně si míč zpracoval a dostal se blízko k brankáři Kopalovi, který potvrdil své kvality. Hosté měli jednu příležitost zvýšit, ale do poločasu se skóre již nezměnilo.

Druhý poločas se prvních dvacet minut Brod snažil o vyrovnání a měl na to i slušné příležitosti. Ve slibné pozici byl Picek. Šefr vystihl kličku brankáři Kopalovi a poté domácí byli blízko k vyrovnání. Následně se do vápna protlačil Kysela, ale bohužel úplně volného Picka před prázdnou brankou neviděl.

Od 65. Turnov začal opět zlobit a hlavní roli v tom měli zmínění Svoboda a P. Havel. Havel geniálním dloubákem otřel míč o tyč. Svoboda se pěkně uvolnil, ale přestřelil. V 78. se opět prosadil Beneš a z ničeho vykouzlil z malého vápna druhý gól. Tutovka Turnova v závěru skončila na tyči domácí branky. Brod nedal hostům výhru zadarmo, ale favorit vyhrál zaslouženě.

Sestava Brodu: Tkacz Rozkovec Kotlár M. Šilhán Hyška (83.min. Plhal) Kysela Kotlár T Makula Š. Novotný Picek

Šimek (24.min. Šefr)