V. Hamry A – Čáslav 3:2 (1:1)

Teď měli hráči doma jarní premiéru, sníh z hrací plochy zmizel a trávník byl k dispozici. Fanoušci, i přes dosavadní neúspěch, nezanevřeli a dorazili. Naopak. „Dáme jim kotel!“ Tak je povzbuzovali věrní příznivci a věřili, že se to tentokrát podaří.

UŽ TO BYLO POTŘEBA

Svěřenci trenéra Josefa Hnídka jejich přání vyslyšeli a tři body opravdu na svůj účet vybojovali. „Konečně budeme mít alespoň trochu co slavit, teď jsme zatím neměli co. Věděli jsme, že musíme vyhrát. Jsme rádi, potřebovali jsme to. Snad už budeme vyhrávat a štěstí se otočí k nám. Průběh byl sice divoký, ale zvládli jsme to. Myslím, že jsme si tři body zasloužili bojovností,“ uvedl po zápase spokojený Jaroslav Rudolf, jehož kroky na hřišti sleduje pravidelně také otec.

Po závěrečném hvizdu se z hřiště vracel hamrovský tým s úsměvem. A ten nezmizel ani z obličejů příznivců hamrovské kopané „Pojď, ty střelče,“ znělo přivítání autora dvou branek Tomase Radzinevičiuse z úst diváků. A čekala na něho také manželka se synem.

NEJHEZČÍ PODĚKOVÁNÍ

Právě jeho objetí bylo pro úspěšnou hamrovskou oporu možná tím nejhezčím poděkováním za to, že dneska měl prostě svůj den. Třeba bude jednou jeho potomek jako táta.

TRENÉR SI ODDYCHL

„Po pěti prohraných zápasech za sebou jsme konečně prokletí prolomili a vyhráli jsme. Bylo to dneska hodně ubojované. Od utkání proti áčku Mšena, kdy jsme u nich prohráli zápas výsledkem 3:1, se nám nalepila smůla na kopačky. Nedokázali jsme uhrát žádný bod. Doufám, že jsme to dnes, v 90. minutě se štěstím, už konečně zlomili,“ oddychl si spokojený trenér Josef Hnídek a bylo vidět, že mu spadl ze srdce pořádný balvan.

ZAPLATILI ZA CHYBU

K průběhu utkání uvedl, že Čáslav byla těžký soupeř, který přijel s defenzivní taktikou, je to tým, který dobře hraje zezadu. „Nás mrzí hlavně gól do šatny, který jsme dostali po obrovské hrubé chybě v momentě, kdy jsme vedli jedna nula. Tím jsme jim nabídli vedení 2:1. My se vlastně porážíme sami ve všech zápasech vlastními chybami. Doufejme, že nás tento výsledek nakopne a povzbudí a zase se vrátíme v divizi tam, kde jsme byli,“ přeje si kouč hamrovského mužstva.

V týdnu čeká mužstvo poctivý trénink a o víkendu další soupeř, za kterým se vypraví do Dvora Králové. „Snad nás dnešní výhra v další práci uklidní,“ dodal trenér. A pochválil také kvalitu trávníku. „Zima, co se trávy týká, je tady hodně těžká. Dnes jsme hráli poprvé doma. Na to, jak to tady bývá, byl dnes trávník dobrý.“

Sestava Hamrů: Kobachidze, Barcuch, Černý, Šidlo, Dorničák, Šedý, Linka, Rudolf, Kováčik Žitka, Radzinevičius, Soukup, Vencbauer, Macháček, Štětkář. Branky: 23. Linka, 73. (PK) a 89. Radzinevičius. Diváků: 120.