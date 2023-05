„Zápas jsme poctivě odbránili. Po brejku jsme se dostali do vedení na 1:0, potom jsme do poločasu, po rohovém kopu zvýšili na 2:0, což nám hodně pomohlo. Do druhé půle jsme šli bodovat, zlomit to, povedl se nám další brejk a dali jsme na 3:0. Mysleli jsme si, že utkání už v pohodě dohrajeme. Ale od 70. minuty nám začaly docházet síly, soupeř nás přehrával. Z penalty snížil na 3:1. My jsme si dali vlastního na 3:2. Domácí dali jedno břevno, jednu tyčku, měli jsme štěstí, že nevyrovnali. Štěstí se otočilo k nám. Závěr byl nervózní, měli jsme to dohrát v klidu. Frýdlant byl fotbalovější, měl víc šancí, ale my jsme byli produktivní, hráli jsme to, co jsme si řekli. A povedlo se nám to. Utrhli jsme se na osm bodů a zbývá pět kol do konce. Už je to veselejší. Ve středu hrajeme semifinále poháru v Chrastavě a pak v neděli máme doma Višňovou. Do toho si jdu zahrát ještě za béčko a tréninky k tomu, takže mám čas pak už jen na práci.“

Železný Brod A – Pěnčín A 0:3 (0:1)

branky: Maryško, Štemberk, Patka

za domácí vedoucí týmu Jaroslav Kletečka:

„Favorit byl jasný. Do zápasu jsme nastoupili bez čtyř hráčů zraněných ze středeční dohrávky v Hamrech a naopak zase nastoupili čtyři, kteří měli v týdnu pracovní povinnosti. Hned ve druhé minutě jsme dostali gól od exbroďáka Honzy Maryšky, který si počkal na odražený balón na velkém vápně po rohovém kopu. Bohužel, střelu ještě tečoval Hyška, takže výrazně změnil dráhu míče. Pak jsme byli favoritu důstojným soupeřem. V prvním poločase jsme měli dokonce dvě velké šance, ale Plhal ve vyložené šanci hlavou minul a Tomáše Kotlára fantasticky vychytal brankář Pěnčína. Bohužel jsme úvod druhého poločasu zaspali a hlavou nechali Štemberka skórovat podruhé. Soupeř pak hru kontroloval a ještě zvýšil v 85. minutě po hloupém faulu z penalty. Výkon nebyl úplně nejhorší, ale na Pěnčín to v dnešní době nestačí.“

za hosty trenér Emil Šafář:

„Bylo to vzájemné derby, a tak to i probíhalo. Vypadl nám kvůli zdravotním problémům ze sestavy Ondra Šedý, což se trochu projevilo. Do zápasu jsme vstoupili velmi dobře, ve druhé minutě jsme vedli 1:0. Ale pak jsme, bohužel, polevili. Chybělo nám to, co v ostatních zápasech, větší nasazení, důraz, víc klidu. Nepřidali jsme další branky z dalších šancí. Dostali jsme soupeře do hry. V prvním poločase hrál velmi dobře. Měl dvě šance, jednu nám vychytal gólman, druhou dal nad branku. My jsme tři šance neproměnili. O poločase jsme byli, po dlouhé době, slušně řečeno, k sobě upřímnější a řekli jsme si, co a jak dál. Kluci si to pak ještě doříkali sami. To se ve druhém poločase projevilo. Soupeře jsme k ničemu nepustili a vrátili jsme se na naši vlnu. V prvních minutách druhé půle přišla krásná akce Vrabec – Štemberk a skóre 2:0 a bylo po zápase. Tušil jsem, že takový zápas, kdy polevíme, přijde. Nejsme profesionálové. Za tři body z derby se soupeřem, který má také své kvality jsme rádi. Ve středu nás čeká pohárové utkání se Skalicí a chceme ho zvládnout. V osmi dnech máme tři zápasy.“

Mimoň – Velké Hamry B 0:8 (0:3)branky: 3x Mihálik, 2x Vosecký, 2x Javůrek, Zounektrenér Hamrů Zdeněk Bryscejn:

„Ve středu jsme v dohrávce porazili Železný Brod 5:0. Nebyli jsme úplně s výkonem z naší strany spokojení, byli jsme bez energie, moc mdlí. V Mimoni to byl snadný zápas, který jsme měli od začátku pod kontrolou. Ve druhém poločase byl hlad po gólech, bylo to jasné vítězství. Třeba naše béčko teď hrálo za patnáct dnů pět mistrovských utkání, což nebylo lehké. Ale zase, co si víc může fotbalista přát, než aby se hrálo. V tabulce jsme teď druzí, jeden bod za Pěnčínem.“

Višňová – Lomnice 4:2 (3:2)

branky: 2x Michálek, Mazánek, Bednář – 2x Horáček

za hosty vedoucí týmu Zdeněk Baudyš:

„Na lavičce seděli dva náhradníci, máme několik zraněných. Věděli jsme, že to bude ve Višňové těžké. Nezachytili jsme začátek zápasu, brzy to bylo 2:0, dali jsme kontaktní na 2:1, ale přišel další na 3:1. Když nehraje Gaubman, je to znát. Zraněný byl i druhý stoper. Museli jsme hodně improvizovat. Na ty dvě „věže“, Mazánek, Michálek, jsme nebyli schopní reagovat a pohlídat je tak, jak by to mělo být. Naše dva góly dal Vojta Horáček. Snaží se ale oba bráchové, jsou solidní. Výsledek bereme, je odpovídající. Pořád se držíme na pátém, šestém místě v tabulce. Příště hrajeme s Mimoní, to bychom měli porazit. A když se nám uzdraví někdo ze zraněných, bude to jen dobře. Věděli jsme, že tentokrát nemáme na body moc šanci. Jsme hlavně rádi, že se nikdo další nezranil.“

Skalice u Č.L. - Sedmihorky 1:5 (0:3)

branky: Korber (vlastní) – 4x Randák, Ložek

za vítěze trenér Pavel Šafář:

„Za výsledek kluky chválím. Dvě třetiny utkání jsme byli lepším týmem. Měli jsme pasáže, kdy nás trochu začali domácí tlačit a napadat. Nebyli jsme schopní se z toho vykombinovat a hráli jsme dlouhé míče. V té chvíli jsme vypadli z role. V každém poločase to bylo takových deset minut. Naštěstí jsme se vrátili zpátky k postupnýmu útoku, k založení útoku po zemi bez dlouhých míčů. Myslím si, že to vedlo k úspěchu. V prvním poločase jsme měli několik příležitostí, kdy jsme měli jít do brejku. Skalice to hrála hodně vysoko. A my jsme nebyli schopní se dostat za ni. Pak se nám to zadařilo, dávali jsme jednou do prázdný a druhý z pěkné kombinace ze strany. Byli jsme lepším týmem ve většině utkání. Výhra je zasloužená. Čtyři góly dal Matěj Randák, dva ze hry, jednou do prázdné brány a dva trestňáky. Na kontě má dvacet čtyři gólů, ale myslím si, že by jich mohl mít výrazně víc. Na tuto soutěž je nadstandardní hráč. Hraje na postu, který mu vyhovuje, stejně tak jako rozestavění, ve kterém hrajeme. Jsem rád, že ho v Sedmihorkách máme. Za týden hrajeme doma se Železným Brodem.“